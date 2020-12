El Ayuntamiento de La Guardia, pionero en realizar test de detección a toda su población con perros entrenados

El Ayuntamiento de La Guardia de Jaén realizará este martes de 16:00 a 20:00 horas pruebas de detección de Covid-19 a todos los vecinos que así lo deseen. Lo curioso del asunto es que estos exámenes se realizarán a través de perros especialmente entrenados para ello, gracias a la colaboración de la empresa de seguridad Grupo Opcon. De esta manera, el municipio será el primero de España en llevar a cabo este cribado masivo usando este método innovador, que ya ha sido certificado y que es una experiencia piloto.

A este respecto, el alcalde del municipio jienense, Juan Morillo, ha explicado que el objetivo del Consistorio es realizar estas pruebas pioneras a los 5.000 residentes de la localidad. Se usará como escenario el Centro de Día, estableciendo un itinerario completamente seguro para los participantes y las distancias de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.

“Nuestra intención es que los vecinos, de forma absolutamente voluntaria, se hagan esta prueba. Los perros están entrenados para descubrir la presencia del coronavirus y en el caso de que haya una persona que lo tenga, inmediatamente después se le realizará la PCR para confirmarlo, ha asegurado el regidor.

En cuanto al innovador método, el usar perro para detectar la enfermedad, hay que señalar que desde principios de año la empresa Opcon forma parte de un equipo de investigación internacional que busca nuevos métodos para descubrir la presencia de la enfermedad. Para ello cuenta con el aval tanto de la Universidad de Granada como del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, que se ha encargado de facilitar las muestras para entrenar a los canes, para lo que se ha seguido un estricto y pormenorizado protocolo. La entidad de seguridad hasta el momento estaba especializada en la búsqueda de explosivos y estupefacientes en cargas, aunque ahora, dada la pandemia mundial, ha querido ampliar su espectro de trabajo para ayudar en la lucha contra la Covid-19.

“Además de España, otros países como Finlandia, Francia, Bélgica, Chile o Brasil también están desarrollando estudios para el entrenamiento de perros detectores de coronavirus. En nuestro caso, ya tenemos tres perros validados por la investigación para la detección y esperamos que en las próximas semanas ampliar el número en ocho más”, ha concluido el director del Grupo Opcon, Javier Hueso.

Detección COVID-19 con Unidades Caninas

El proyecto de investigación se está desarrollando de forma conjunta junto a DOCRIM (División Operativa Criminalística), spin off de la Universidad de Granada y el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde tras pasar por el comité de ética se están obteniendo muestras de sudor de pacientes con COVID con la que entrenan los equipos.

La investigación está basada en estudios llevados a cabo en Francia por la Unité de Medicine de lÉlevage et du Sport at Alfort school of veterinary medicine, University of Corsica y la French-Lebanese University of Beirutha. Esto ha derivado en la puesta en servicio de equipos en este y otros diversos países como Finlandia, Reino Unido y Emiratos Árabes.

En el estado actual y con unos resultados de fiabilidad constatados, producto de un intenso proceso de trabajo con muestras obtenidas de entidades sanitarias, que han permitido aislar el olor diana e ir configurando un protocolo de adiestramiento.

Es posible realizar un estudio de servicio consistente en la detección de COVID con unidades caninas, prestada a través de nuestra empresa de seguridad con guías caninos entrenados específicamente a tal efecto. Sirviendo como método de cribado masivo permitiendo segundos contrastes mediante PCR con mayor precisión.

Pese a tener en cuenta la ausencia de transmisión de la enfermedad entre humanos y perros, así como la inexistencia del virus en la excreción del sudor, este método se desarrolla con los más altos niveles de seguridad sanitaria para todos los actores implicados.

Este sistema permite a un bajo coste en comparación con el resto de sistemas existentes, la identificación inmediata de individuos afectados por la enfermedad. Permitiendo el análisis o inspección de un considerable número de personas en un espacio reducido de tiempo.

El día 27 de noviembre 2020, los equipos de detección fueron presentados en el Hospital Universitario de Torrecárdenas de Almería, donde pusieron de manifiesto las capacidades de este método de detección y su puesta en marcha operativa. Se realizaron diversos ejercicios de detección con muestras de sudor de enfermos por COVID y muestras de control PCR negativos, con un resultado más que satisfactorio en cuanto a detección y rapidez.