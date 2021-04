La Audiencia juzga desde este lunes a Fernández de Moya, exalcalde de Jaén, por el caso Matinsreg

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar desde este lunes la causa por la que se sentará en el banquillo al exalcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, junto con otras ocho personas más por el conocido como caso Matinsreg. Está previsto que el juicio dure tres semanas. Esta macrocausa se ha visto retrasada por la compleja instrucción, los innumerables recursos interpuestos por las partes, y por los efectos de la pandemia en el sistema judicial.

Desde noviembre de 2019 está dictado el auto de apertura de juicio oral. En esta causa, el Ministerio Fiscal ha dejado libre de toda responsabilidad a José Enrique Fernández de Moya y a otra de las investigadas mientras que sí que ha presentado acusación contra siete de las nueve personas procesadas por esta causa. El PSOE como denunciante ha pedido que se condene a Fernández de Moya por los delitos de prevaricación, malversación continuada y cohecho. Por el delito de prevaricación, se pide que se le imponga diez años de inhabilitación absoluta y por el de prevaricación continuada, ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta. Por el de cohecho, el PSOE solicita que se le imponga tres años de cárcel, multa de 2.160 euros e inhabilitación especial para empleo público durante siete años.

LO QUE PIDE EL PSOE

Alternativamente, y si no se le condena por este delito, el PSOE reclama que sea condenado por tráfico de influencias a seis meses de prisión, multa de 10.000 euros e inhabilitación especial para empleo público durante diez años. En su escrito, el PSOE también reclama 17 años de prisión para un técnico del Ayuntamiento también investigado, A.S.G., y para el exconcejal Manuel del Moral, así como once años y medio de cárcel para el que fuera teniente de alcalde Miguel Ángel García Anguita (PP). Para el empresario J.M.A., como "mayor beneficiado del expolio" del Ayuntamiento, el PSOE reclama once años de prisión. En cuanto a responsabilidad civil, el PSOE pide que los nueve investigados indemnicen al ayuntamiento en 3,9 millones de euros, que es el importe total de "facturación fraudulenta efectuada por Matinsreg en relación con la facturación relativa, al mantenimiento de las fuentes ornamentales y de beber".

LO QUE SOLICITA EL AYTO. DE JAÉN

Desde el Ayuntamiento de Jaén se solicita que se imponga seis años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo y empleo público para Fernández de Moya. El Ayuntamiento considera a Fernández de Moya responsable de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude y exacción ilegal. El Ayuntamiento pide también penas de seis años de prisión para los cinco empresarios investigados en esta causa por fraude y exacción ilegal, además de falsedad en documento público. También reclama seis años de cárcel para el técnico municipal que dio el visto bueno a las facturas y diversas penas más por tráfico de influencias y cohecho en las que también están incluidos el que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, y concejal Manuel del Moral. En cuanto a la responsabilidad civil, pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Jaén en la cantidad de 4,1 millones de euros.

EL ESCRITO DE FISCALÍA

En su escrito de calificación provisional el Ministerio Público sólo apunta a nivel municipal como máximos responsables de la trama al que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Ánguita (PP), y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral (PP), así como al técnico municipal A.S.G.. Para estos tres acusados, el Ministerio Fiscal pide nueve años de prisión, seis como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental, y tres años más por el delito de cohecho, además de multa de 7.200 euros. También reclama su inhabilitación para cargo o empleo público durante 25 años. Para otros tres acusados solicita penas de siete años de cárcel por malversación de caudales públicos y seis años para el último de los acusados por el mismo delito. Asimismo, el Ministerio Fiscal pide que los siete acusados indemnicen al Ayuntamiento de Jaén en 4,9 millones de euros, cantidad en la cifra el perjuicio económico causado al Consistorio jiennense.

En el escrito de nueve páginas del Ministerio Fiscal, se establece que los empresarios J.M.A.; I.H.C.S. y L.G.G.V., "puestos de común acuerdo y animados de lucro acordaron que las facturas que presentaran al Ayuntamiento de Jaén contuvieran conceptos no ajustados a la realidad como precios de los productos usados muy superiores al real, cantidad de estos productos utilizada igualmente muy superior a la realmente utilizada, horas de trabajadores también que no se correspondían con la realidad". El objetivo, según el fiscal, era "elevar el importe de las mismas y obtener de las arcas municipales unos beneficios ilícitos". Añade que dicho acuerdo era conocido tanto por Miguel Ángel García Anguita como por Manuel del Moral, que como responsables del Ayuntamiento, "facilitarían" al resto de acusados "la consecución de su plan". Para ello permitirían que las facturas que presentara Matinsreg "fueran aceptadas, visadas y conformadas por el técnico municipal correspondiente de la Oficina de Control de Empresas de la Concejalía de Mantenimiento, así como por el concejal dándoles con ello apariencia de legalidad a fin de que fueran finalmente abonadas por el Ayuntamiento".

El importe total de dichas facturas emitidas entre agosto de 2012 y septiembre de 2013 asciende, según recoge el escrito de Fiscalía, a la cantidad de 4.319.373,83 euros, incluyendo partidas inciertas referidas a los precios de los productos químicos utilizados al facturar al Ayuntamiento dichos productos por unos precios "muy superiores" a los pagados por su adquisición por Matinsreg. Además, el fiscal señala que tanto los dos responsables públicos como el técnico municipal lograría también favores de contratación de familiares y conocidos por parte de Matinsreg y empresas vinculadas a la misma.

EL FISCAL ENTIENDE QUE FERNÁNDEZ DE MOYA ESTUVO AL MARGEN DE ESA OPERACIÓN

Según se desprende del escrito del Ministerio Fiscal, José Enrique Fernández de Moya estuvo al margen y no era conocedor de la trama. Establece que los múltiples reparos a las facturas realizados por el interventor por ausencia contractual se levantaron por acuerdo del pleno con el apoyo de 16 concejales, que al igual que el alcalde, "desconocían la mendacidad de las facturas" y basándose "en la existencia de crédito para aprobar el pago de unos trabajos que formalmente aparentaban haberse realizado". Tanto Fernández de Moya como Miguel Ángel García Anguita ya solicitaron su baja cautelar de militancia en el PP una vez que conocieron que la Audiencia de Jaén rechazó todos los recursos de apelación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ORIGEN

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado 'a dedo' el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012. El auto inicial recogía que Fernández de Moya como alcalde de Jaén "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento". En dichos reparos "se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén". La instrucción de esta causa derivó en la apertura de dos piezas separadas, de las que una de ellas sigue en investigación, mientras que otra ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.