Artesanos del colectivo Craft in Progress y Pedro Sánchez, de Bagá, preparan una vajilla de diseño jiennense

La Diputación Provincial ha promovido un encuentro entre artesanos y diseñadores del proyecto de artesanía Craft in Progress y el sector de la hostelería con el objetivo de dialogar e intercambiar opiniones y criterios sobre las piezas de la vajilla para alta cocina que se está diseñando en el contexto de este proyecto piloto. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha acompañado a los representantes de los artesanos y al chef del restaurante Bagá, Pedro Sánchez, con una estrella Michelin, en un encuentro sobre esta propuesta que, como subraya el diputado, “se inspira en la provincia de Jaén, en nuestro territorio y nuestros productos, y busca promocionar lo que significa Jaén, paraíso interior”.

De este modo, el reconocido restaurador se constituye en mentor y consultor de esta colección de piezas de artesanía contemporánea, propiciando un acercamiento del diseño de vanguardia a la alta gastronomía. En este encuentro se han esbozado las claves para el desarrollo de futuras creaciones, poniendo sobre la mesa las premisas de la cerámica y el diseño, teniendo en consideración los requerimientos de las nuevas creaciones culinarias.

El diputado de Promoción y Turismo resalta el hecho de que Craft in Progress es un proyecto que ha merecido el reconocimiento del Ministerio de Cultura en la XII Edición de los Premios Nacionales de Artesanía, donde recibió este galardón en la categoría “Promociona para Entidades Públicas” con lo que se reconoce el impulso de la Diputación Provincial de Jaén a este sector. Esta iniciativa también se ha presentado en la reciente Asamblea de la Asociación Andaluza de Gastronomía y Turismo, “generando satisfacción y sorpresa por parte de los distintos participantes, que han conocido de primera mano las posibilidades que brinda un proyecto tan interesante como Craft in Progress”, apunta Lozano.

Para la Diputación el encuentro ha resultado muy productivo, ya que “hemos marcado una primera pauta de un camino que va a tener muchísimas posibilidades en nuestra provincia en torno a dos sectores que están íntimamente ligados y que necesariamente tienen que colaborar”. En esta línea, el diputado de Promoción y Turismo destaca también que gracias a este proyecto “pueden generarse sinergias y nuevas oportunidades de trabajo en ambos sectores”.

Por parte del sector de la restauración han estado presentes en la reunión, junto al chef Pedro Sánchez, David Gallego, Mari Paz Cano y el asesor gastronómico Marcos Reguera. Por los artesanos han participado Alfonso Góngora (Alfarería Góngora), Natividad Jiménez (Kabuki), Andrés Cabrera (arquitecto) Esher Moreno (More and More), Pepa Moreno (Cerámica Moreno), Juan Manuel Molina y Juan Molino (El arte del Olivo), participantes todos ellos en el proceso de diseño y creación de esta nueva colección y miembros del colectivo Craft in Progress.