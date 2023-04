Agentes de la Policía Nacional salvan la vida de un hombre de 39 años en Linares

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Linares (Jaén) han salvado la vida de un hombre de 39 años al que encontraron tirado en el suelo de su vivienda sin pulso cardiaco. Tras la realización de maniobras cardiovasculares, consiguieron devolverle el pulso y estabilizarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios.



La llamada de la pareja de la víctima a la sala del 091 fue la que alertó a las patrullas de Seguridad Ciudadana, según ha informado este miércoles el citado cuerpo. Al llegar al lugar, explicó a los agentes que debía de encontrarse en el interior de la casa y no disponía de llave de entrada.



Añadió que estaba convencido de que algo malo le había pasado, ya que su vehículo estaba aparcado en la vía pública y, al realizar llamadas telefónicas, se escuchaba el sonido del terminal dentro de la vivienda sin que hubiera respuesta.



Por ello, y temiendo que la vida de esta persona pudiera correr extremo riesgo, los agentes entraron en el domicilio. Hallaron a un hombre tumbado en el suelo del salón, sin responder a estímulos táctiles ni auditivos. Presentaba una coloración azulada en los labios y en los dedos de las manos, causada comúnmente por el bajo contenido de oxígeno en la sangre, no encontrando pulso cardiaco.



Ante esta situación, los agentes le practicaron diferentes maniobras cardiovasculares, recuperando el ritmo cardiaco. Sin embrago, una vez estabilizado, volvió a entrar en situación crítica "al borde de en parada cardiorrespiratoria, dando boqueadas agónicas, presentando movimientos respiratorios asincrónicos no efectivos".



Así las cosas, volvieron a realizar paso a paso las maniobras citadas y consiguieron estabilizar a la víctima, controlando en todo momento su pulso cardiaco y realizándole estímulos táctiles y sonoros hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron al hospital.