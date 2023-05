Aceites de Oliva de España se vuelca en el mercado brasileño, el segundo principal consumidor de este alimento

Aceites de Oliva de España lanza una nueva campaña depromoción en Brasil. Vuelve así a uno de los mercados más pujantes para esteproducto en el mundo. De hecho, según los datos del Consejo OleícolaInternacional, este país americano es el segundo mayor consumidor mundialfuera del área del Mediterráneo, tan sólo superado por Estados Unidos, conunas importaciones que superan las 110.000 toneladas al año y un consumo percápita de alrededor de medio kilo de aceites de oliva, más o menos la mitadque el registrado en Estados Unidos. Se trata de un mercado muy dinámico enel que las importaciones han crecido un 414%, al pasar de unas compras dealgo más de 21.000 toneladas en 2003 a las 110.000 de 2022.

Un país conenormes posibilidades, pero que, al mismo tiempo, es un gran reto para elsector de los Aceites de Oliva de España, asegura la gerente de la Organización,Teresa Pérez: “Brasil es uno de los pocos grandes mercados en el que no hemoslogrado el liderazgo en las ventas. En 2022, el 17,30% de las importaciones teníasu origen en España, con algo más de 19.000 toneladas, un 10,75% más el añopasado. El líder en ese mercado, Portugal nos saca 40 puntos. Lo cierto es quehace 10 años nuestra cuota de mercado no llegaba ni al 10%. Ese avance, conser positivo, no es suficiente para el líder mundial. Por esa razón vamos avolcarnos en este mercado con una campaña de promoción muy ambiciosa”

La nueva campaña se ha diseñado para potenciar la imagen de nuestrosaceites en ese mercado y para ello juega la baza de la calidad, bajo el lema:“Aceites de Oliva de España, los más premiados del mundo”. De hecho, comoindican las investigaciones de mercado, el brasileño da mucha importancia ala calidad, al igual que al sabor. De hecho, las encuestas indican que el consumidor valora muy positivamente el sabor de las marcas españolas. El chef localGuga Rocha destaca precisamente esa característica: “Una de las grandescosas en las que tenemos que pensar, cuando hablamos de Aceites de Oliva,es que agregan sabor. Y no sólo sabor, también salud y versatilidad”.Efectivamente como ocurre en casi todo el mundo, los consumidores aseguranque la salud es la primera razón para optar por este alimento, antes que elsabor. Igualmente, el uso fundamental es en crudo.

Apenas se emplea enfrituras ni en postres.La campaña se ha presentado este fin de semana en São Paulo en un eventodestinado para medios de comunicación e influencers, en la que ha participadola gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez. Losinvitados degustaron aceites de oliva virgen extra de España con la ayuda de laexperta catadora brasileña Chania Chagas. Participaron también en unshowcooking de la mano del famoso chef local Guga Rocha, y asistieron a unacharla de la nutricionista Fernanda Scheer sobre las bondades saludables deeste alimento.

El mixólogo Herbert Nitz enseñó a elaborar cócteles con aceitesde oliva virgen extra. A todo ello hay que unir la espectacular acción de uncuadro flamenco. El evento se abrió más tarde al público, que también pudoasistir el pasado domingo. El próximo martes se realizará una presentaciónsimilar en Rio de Janeiro.La campaña tendrá una potente presencia en programas de televisión comoMasterChef, É de Casa, Minha Mae Cozinha Melhor que a Sua. Asimismo, ya seha iniciado la implementación de la publicidad en soportes de exteriorurbanos. Por supuesto tendrá una gran presencia redes sociales coninfluencers y la colaboración de reconocidos chefs como Oscar Bosch, de Tanity Pepe López, de Izär. También se realizarán acciones en 200 de los principalessupermercados del país, así como cursos de cocina profesional enuniversidades y seminarios para importadores. Sin descuidar tampocoinversión en el entorno digital.

Mas información en www.osazeitesdaespanha.com