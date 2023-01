Absuelto el exconcejal del PP de Jaén Miguel Ángel García Anguita en el caso Matinsreg

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto al exteniente de alcalde Miguel Ángel García Anguita (PP), condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia de Jaén en julio de 2021 por un delito de malversación de caudales públicos agravado por pagos "inflados" a la empresa Matinsreg que supusieron para el Ayuntamiento de Jaén un perjuicio económico valorado por la Audiencia de Jaén en 3,4 millones de euros.



El TSJA lo hace después de estimar el recurso de apelación de García Anguita y establecer que la sentencia de la Audiencia de Jaén "no ofrece una base probatoria de cargo suficiente para dar soporte a la condena de Miguel Ángel García Anguita por el delito de malversación cuya participación se le atribuye".



En el fallo del TSJA, de 67 páginas, al que ha accedido Europa Press también se absuelve del mismo delito al técnico municipal que tramitó las facturas y que también fue condenado por la Audiencia a cuatro años de prisión. Además, el alto tribunal andaluz confirma la absolución que en su día decretó la Audiencia de Jaén para García Anguita y el técnico municipal A.S.G. en lo que respecta a los delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho.



El TSJA estima también parcialmente los recursos planteados por otros cuatro de los siete condenados por la Audiencia y desestima íntegramente el presentado por el otro exconcejal del PP, Manuel del Moral, que fue condenado por la Audiencia de Jaén a cuatro años de prisión, pena que ahora también confirma el Alto Tribunal Andaluz.



Al empresario de Matinsreg, L.G.G.V., que reconoció la trama durante el juicio y que depositó más de un millón de euros para resarcir los daños, la Audiencia le condenó a diez meses y 15 días de cárcel por un delito continuado de falsedad y dos años más de cárcel por otro de malversación, además del pago de un multa de 1.350 euros. Ahora, el TSJA rebaja la responsabilidad penal a un año y diez meses de cárcel y tres años de inhabilitación absoluta.



A los otros dos empresarios que ejercieron como "conseguidores", J.M.A. e I.H.S.C., el TSJA les reduce la condena de cinco años y nueve meses a cinco años de cárcel. También, el TSJA absuelve a R.G.C., yerno de uno de los empresarios que pusieron en contacto a Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén, y que la Audiencia condenó a cinco años de cárcel.



Ni el Ayuntamiento de Jaén, ni el PSOE local, ni el Ministerio Fiscal recurrieron la sentencia de la Audiencia de Jaén que también absolvió en su día al exalcalde de Jaén y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, cuya absolución queda confirmada por el PP.

HECHOS PROBADOS



Como hechos probados, la sentencia del TSJA confirma que el administrador único de Matinsreg, empresa con sede en Zamora, entró en contacto con los dos empresarios condenados en esta causa y "puestos de común acuerdo y animados de lucro" acordaron que "las facturas que presentaran al Ayuntamiento de Jaén contuvieran conceptos no ajustados a la realidad".



De esta forma, se presentaron facturas con "precios de los productos usados muy superiores al real, cantidad de estos productos, igualmente muy superior a la realmente utilizada, horas de trabajadores también que no se correspondían con la realidad".



Según apuntaba la Audiencia de Jaén, el plan de los tres empresarios "para poder resultar exitoso, necesitaba la colaboración de alguna autoridad o funcionario encargados de controlar o fiscalizar esas facturas, y así lograr el pago de las mismas". Es aquí donde el la Audiencia adjudicaba la responsabilidad a García Anguita, Manuel del Moral y al técnico municipal, actualmente jubilado, pero ahora, el TSJA la limita a Manuel del Moral, el único cuya condena ha sido confirmada íntegramente.



Las facturas presentadas por Matinsreg se refieren al período comprendido entre el 8 de agosto de 2012 hasta el 15 de septiembre de 2013. Entre estas fechas se le facturaron al Ayuntamiento productos químicos para las fuentes por valor de 1,4 millones cuando su valor real era de 17.423 euros.



Asimismo, la facturación de mano de obra "también comprendía un número de horas excesivo que no se ajustaba a la realidad", pues se facturó por un importe total durante el período ya expuesto la cantidad de 1.392.090,66 euros (sin IVA) que corresponden a un total de 48.236 horas, que "equivale a un número de trabajadores en la mayoría de lo meses del período citado, comprendido entre 22 a 29 que la empresa Matinsreg SLU nunca tuvo contratados".



La sentencia del TSJA no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.