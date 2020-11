Indignación en el sector porque se quiere equiparar al aceite de oliva con el de colza

La sectorial nacional que agrupa a las denominaciones de origen del aceite oliva virgen de España ha mostrado, tras reunirse en Madrid con el secretario general de Consumo y Juego, su rechazo rotundo a la implantación del sistema Nutri Score para el aceite de oliva, al constatarse que esto supondría admitir en el etiquetado una información nutricional incompleta, tendenciosa y, por tanto, falsa, no solo para el consumidor español sino también para el Europeo.

El actual método de clasificación equipara el aceite de Oliva Virgen, Virgen Extra y oliva, entre otros, a los aceites de colza, y no tiene en cuenta las más que demostradas propiedades saludables y beneficiosas para la salud del aceite de oliva. La sectorial, representada en la reunión por Enric Dalmau, su presidente, y el secretario de la misma, José Manuel Bajo, entiende que el Gobierno de España no puede ser cómplice en momento alguno de un atropello que dañará irremediablemente la imagen y la reputación de uno de los productos agroalimentarios más prestigiosos del país, base de la dieta mediterránea, y demostradamente la grasa más saludable que se puede consumir.

¿Qué es el Nutri Score?

Este sistema de Nutri Score, impulsado desde Francia, persigue clarificar qué alimentos son más o menos saludables mediante un sistema semafórico de cinco registros, que van desde el verde (el más saludable) al rojo (el menos saludable), que sitúa, hoy por hoy, al aceite de oliva al mismo nivel que el aceite de semilla pese a que los aceites de oliva virgen y virgen extra ya tienen una calificación de máximo nivel otorgada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria por su papel en la prevención de enfermedades coronarias, anti inflamatorias y determinadas tipologías de cáncer, entre muchas otras.

La sectorial ha reclamado además a la Presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, dependiente del Ministerio de Consumo, que se trabaje de forma incansable para proteger los intereses del consumidor en la implantación del Nutri Score al aceite de oliva, y que lo haga "no solo a nivel español sino a nivel europeo".

Un escándalo

Al respecto, José Manuel Bajo, secretario ejecutivo de la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva Virgen con Denominación de Origen, afirmó a la salida de la reunión que “identificar en el punto de venta el aceite de oliva y de semilla, entre ellos el aceite de colza, es un fraude rotundo al consumidor". "Que el Reino de España admita un sistema de clasificación nutricional que engaña al consumidor es un absoluto escándalo", subrayó.

Según los datos que aporta, España exporta dos tercios de su producción de aceite de oliva virgen y virgen extra y aproximadamente un tercio de esa cantidad se comercializa en los países de la Unión Europea. “Es mucho lo que nos jugamos porque estamos poniendo en riesgo una seña de identidad como país; en peligro la Marca España, y en tela de juicio nuestra influencia internacional. Todo esto sumado al fraude a los consumidores”, afirma José Manuel Bajo.

En este sentido, concluyó advirtiendo que “vamos a destrozar un sector que genera muchísimos puestos de trabajo y afectará gravemente a un producto que es magnífico para el futuro de nuestras nuevas generaciones. Si todos los consumidores de la UE no perciben la diferencia entre el aceite de oliva y otros aceites, si no es identificado por su alto valor saludable, no sabemos qué parte del consumo europeo va a caer. Es un riesgo que no estamos dispuestos a correr”, subrayó.