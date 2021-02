CSIF Sanidad pone en marcha la campaña “Ante una agresión verbal, HABLA”

CSIF Sanidad ha diseñado una campaña bajo el lema “Ante una agresión verbal, HABLA” para animar a los profesionales del sistema sanitario público andaluz a comunicar las agresiones verbales que sufren y cuya declaración se ha reducido considerablemente durante el año 2020, marcado por la pandemia de la Covid-19.

El sindicato ha puesto de relieve la importante bajada en las denuncias por agresiones no físicas a profesionales el año pasado, que se han reducido concretamente en un 26% en relación al año anterior en la provincia de Jaén.

En la provincia de Jaén se produjeron un total de 90 agresiones (13 físicas y 77 verbales), un 26% menos que en 2019. Sin embargo, la conclusión que la central sindical extrae de este acusado descenso es que la pandemia de la Covid-19, en la que se ha impuesto la atención no presencial --fundamentalmente en Primaria--, ha hecho disminuir la declaración de agresiones verbales, no las agresiones en sí, ya que muchas de ellas se han producido telefónicamente y no han sido percibidas como tales por el personal afectado.

"Los delegados de CSIF en los centros sanitarios tienen constancia de que se producen, con cierta frecuencia, situaciones de malos modos, insultos y trato degradante hacia los profesionales, en muchas ocasiones por teléfono, por lo que el trabajador o trabajadora no entiende que dicha circunstancia pueda denunciarse", según ha explicado Eva Clavero, responsable del Sector de Sanidad de CSIF Jaén, quien ha subrayado la “necesidad de estar vigilantes respecto a este tipo de situaciones que la propia dinámica de la atención sanitaria por la pandemia de la Covid-19 ha propiciado”.

“Los profesionales nos trasladan que estas agresiones verbales se producen, sobre todo por vía telefónica, pero no las declaran. Y lo que no se declara no se registra y, por lo tanto, no existe”, ha insistido la responsable sindical, que ha lamentado que “precisamente al no denunciarse, no es posible adoptar la medidas oportunas para que no vuelvan a suceder”. “Se podría decir que la teleagresión se percibe como menos lesiva o hiriente y lleva implícita cierta tolerancia, lo que hace que no se denuncie o se denuncie menos”, ha añadido.

Precisamente con el objetivo de concienciar a los profesionales sobre la necesidad de denunciar las agresiones verbales, CSIF Sanidad Andalucía ha diseñado la mencionada campaña dirigida a hacer visibles este tipo de situaciones, animando al personal del sistema sanitario a que las denuncie, ya que “la mejor prevención es la comunicación”, indica la iniciativa.

En el marco de dicha acción, los delegados sindicales de CSIF Sanidad Andalucía contarán con unas carpetas que reunirán impresos los documentos de notificación correspondientes al plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y que les servirán en las visitas que realicen a los trabajadores y trabajadoras de los centros sanitarios andaluces para informarles y también formarles sobre el procedimiento de notificación de agresiones.

Desde CSIF Sanidad Andalucía ha recordado que la Administración sanitaria mantiene “la callada por respuesta” en relación a la solicitud realizada por el sindicato hace ya un año sobre cambios en el régimen sancionador de las agresiones a las empleadas y empleados públicos de los centros sanitarios para que realmente las sanciones sirvan de elemento disuasorio frente a conductas de este tipo.