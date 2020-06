Por fin se inician las obras para la mejora del suministro de agua de El Condado

Las obras de mejora de la red de suministro de agua en la comarca de El Condado habían sido declaradas de emergencia desde hace años. Por fin, y tras una larga demora, han comenzado los trabajos para colocar 30 kilómetros de nuevas tuberías que eviten los cortes reiterados y la mala calidad del suministro para las localidades de esta comarca que suman más de 25000 personas.

El sistema de abastecimiento con origen en el embalse de Dañador se puso en servicio en 1965 para resolver los problemas de suministro de agua potable que registraban los núcleos de población incluidos en la comarca de El Condado. Las canalizaciones, que se construyeron con fibrocemento, se rompían con frecuencia y no garantizaban, por tanto, el abastecimiento de la zona con garantías plenas.

Gestión CHG

Desde finales de 1987, la CHG suscribe un convenio de coordinación con los ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar para la gestión del abastecimiento de agua en alta a la población. Fruto de dicho acuerdo, el organismo de cuenca asumía la explotación, conservación y mantenimiento de la presa de Dañador, la ETAP de El Condado, la red de abastecimiento en alta al conjunto de municipios de esta comarca que incluye seis depósitos de regulación general del sistema.

En la actualidad, de la red de tuberías en funcionamiento, una parte sigue siendo la original de fibrocemento, lo que impide el aprovechamiento íntegro de la capacidad de producción de agua potable de la ETAP, toda vez que, debido a las características de este material y principalmente a su antigüedad, se vienen produciendo un importante número de averías en determinados tramos, que en ocasiones conllevan el corte de suministro de agua a la población.

Cortes por contaminación

En agosto de 2018, una decena de localidades de la comarca no pudieron consumir agua del grifo durante casi un mes por la alta concentración de trihalometanos, lo que puso nuevamente de manifiesto la condición obsoleta en la que se encontraban las conducciones. “Desde entonces no hemos vacilado en actuar con la máxima celeridad para impulsar este proyecto clave para la salubridad de los vecinos, frente a actuaciones anteriores que no han servido para solucionar este problema histórico”. Para ello, el Organismo de cuenca movilizará 6,4 millones de euros en actuaciones destinadas a la renovación de las conducciones de la red de abastecimiento en alta, actualmente de fibrocemento, por otras de fundición dúctil, más resistentes, a lo largo de 30 kilómetros tuberías.

Además, se acometerán mejoras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), encaminadas al aumento de la capacidad de tratamiento, para lo que se ejecutarán la ampliación del sistema de filtrado actual y el incremento de la capacidad de regulación de la estación de tratamiento. Los trabajos, que se iniciarán la próxima semana con un plazo de ejecución de 18 meses, se completarán con el servicio de control y vigilancia de las obras, que se han adjudicado por valor de 386.000 euros.

