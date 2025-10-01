"Es el fin de semana más importante del año para la hostelería"

Ya luce Jaén una imagen de impaciencia en sus calles. Todo está listo para celebrar la procesión magna de este sábado 4 de octubre. Ya está definido el dispositivo de seguridad para que todo marche según lo previsto en un evento que podría acoger a más de 40.000 personas en la capital, según estima la Diócesis de Jaén

Obviamente, la fe y devoción serán ejes centrales de este sábado. Sin embargo, toda la provincia de Jaén late con fuerza por esta cita. La economía de la ciudad y la provincia se verá reforzada con este evento que ha llenado plazas hoteleras de Jaén y alrededores. También, el sector de la hostelería es uno de los principales beneficiados, tal y como apunta a COPE Jaén el presidente de Hostur Jaén, Francisco Navarro. Esta ha atendido a este medio para destacar la enorme demanda que tendrán todos los establecimientos de Jaén durante el fin de semana.

Desde hace meses es imposible encontrar una mesa para almorzar o cenar en uno de los bares o restaurantes de Jaén. Por ello, Navarro apunta que casi todos los establecimientos ofrecerán servicio de recogida de pedidos para que nadie quede sin ser atendido.

Es difícil estimar cuál será el retorno económico de esta procesión magna para la ciudad de Jaén, pero Francisco Navarro asegura que "este fin de semana es el más importante para la hostelería en todo el año". Por ello, muchos establecimientos han reforzado sus plantillas con varios trabajadores para garantizar el servicio de calidad este fin de semana y en jornadas venideras, como la feria de San Lucas.

terrazas

Hace unos días, Hostur Jaén mostraba su malestar con el Ayuntamiento de Jaén por la falta de previsión de cara a la instalación de terrazas en las calles. Aseguraban que no habían recibido aviso de su no montaje hasta hace pocos días, hecho que había provocado una "mala noticia" para el sector. No obstante, Navarro cuenta a COPE que han mantenido encuentros con el Ayuntamiento de Jaén recientemente para solucionar esta situación.