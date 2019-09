Olivar del Llano de Motril

En el municipio de Martos más del 60% de las plantas tiene una edad superior a los 200 años. En este bosque de olivos, destacan los denominados Olivos Centenarios. Por tradición oral se sabe que algunos de los olivos situados en el Llano de Motril tienen más de 500 años. Este enclave está ubicado a poco más de 1 km. del núcleo urbano de Martos, al pie de la carretera de Martos a Santiago de Calatrava. Ocupa una extensión de 84 Has., con 5.394 árboles centenarios, algunos de ellos, verdaderas esculturas vivientes. Es un olivar plenamente productivo, con una media de 150 kg por árbol.

Oleotur es una iniciativa turística ligada a los recursos del aceite y del olivar. A través de este producto turístico, las personas que visiten la provincia jiennense pueden conocer cómo se produce el aceite de oliva virgen extra, alojarse en un de un paisaje único, disfrutar de ofertas específicas en torno a la salud y la belleza, con tratamientos que tienen el aceite de oliva como base, o conocer la gastronomía jiennense.

Así, bajo la marca de “OleotourJaén” y a través de la web del mismo nombre, se encuentran identificados más de 100 recursos, entre almazaras visitables, alojamientos singulares, oleotecas, spas. restaurantes, empresas de catas, museos y centros de interpretación, etc.

Jaén, primera productora mundial de aceite de oliva, ofrece al visitante el mejor escenario para la práctica del “oleoturismo”, a través de una variada oferta relacionada con el olivar y el aceite: museos, almazaras, restaurantes especializados, alojamientos rurales, cortijos, fiestas, degustaciones y catas de aceite, etc. Comienza aquí un viaje con destino a la esencia de la cultura del olivo donde podrá conocer in situ el proceso de producción del aceite, desde el cultivo del olivar, pasando por la recogida de la aceituna en el campo, hasta llegar a su extracción y envasado en la almazara. Un recorrido por múltiples posibilidades destinado a hacer del oleoturismo una experiencia única que no le dejará indiferente.