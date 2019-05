Hablamos con el presidente del grupo Aceitero, Cristóbal Gallego

Tras varios intentos, las asambleas de los dos principales grupos oleícolas de la provincia de Jaén, Jaencoop y Olivar de Segura, con el apoyo y trabajo de Cooperativas Agro-alimentarias, han aprobado integrarse y fortalecer la que será la segunda entidad productora y comercializadora de aceite de oliva del mundo con una facturación media superior a los 250 millones de euros anuales. Hoy en Cope Andalucía hemos estado hablando con su presidente, Cristóbal Gallego.

Entre ambas entidades, suman 28 cooperativas de base, 26.000 socios agricultores, 130.000 hectáreas de cultivo y una producción que en la campaña 2018-2019 alcanzará las 120.000 toneladas de aceite de oliva o, lo que es lo mismo, el 17,5% de la producción de la provincia de Jaén y un 9% de la producción de toda Andalucía, según el aforo previsto. Además, comercializarán una decena de marcas, aceite ecológico y de las Denominaciones de Origen Sierra de Cazorla y Sierra de Segura, teniendo acceso de forma conjunta a una veintena de mercados exteriores.

Según explica Gallego Martínez, esta integración supone “fortalecimiento” y “aprovechamiento de las sinergias”, en beneficio de todos los socios. “En el momento actual, no tiene sentido ir solos; ahora vamos a tener mayor músculo en el mercado internacional y mayores garantías también de producción”. JaénCoop ocupa uno de los stands más destacados en la actual edición de Expoliva y muestra su capacidad de crecimiento y dinamismo, algo que ha venido demostrando en los últimos años, para convertirse en un referente, no sólo productor, si no exportador, ya que el gran reto aque el sector tiene por delantes es el de conquistar los mercados internacionales para dar salida a las crecientes producciones aceiteras