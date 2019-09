Ernesto Medina y su diccionario olivarero. Hoy: el ruedo

Pisan el ruedo los toreros al son de clarines y timbales. No, no me he confundido estamos en Andalucía Serie Oro y tengo que hablar del vocabulario del olivar. Pero sucede que en los campos aceituneros también hay ruedos como lo es el albero donde lidian los matadores. Derivado del latín rotam, rueda, el ruedo es la circunferencia que delimita cada olivo. El espacio que cuando llega el tiempo de la coger la aceituna es aplanado y limpiado para que los trabajadores puedan extender los lienzos, que si me apuran son los capotes de brega de los aceituneros. Reparen en que la aceituna se coge, ni se recolecta ni se recoge, y también el torero está expuesto a la cogida del morlaco si el picador, también llamado varilarguero, le ha dejado el toro muy entero al maestro. Para que el fruto caiga al suelo los vareadores golpean los lomos del olivo con varas tan largas como las de los picadores, por lo que en puridad también podrían llamarse varilargueros. El toro, el olivo. Un animal totémico, un árbol totémico. Ambos asociados a mitos de fertilidad y fecundidad. La cultura mediterránea al quebrar albores y en su esplendor. ¡Cómo para negarle una vuelta al ruedo!