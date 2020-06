La violencia de género sufre “un aumento bestial” tras el confinamiento

Es parte de la reflexión que ha hecho la fiscal de violencia sobre la mujer, Gracia Rodríguez, a los medios tras el triple crimen machista ocurrido en Úbeda donde fueron asesinados una mujer y sus dos hijos, de 10 y 17 años, a manos presuntamente de su marido y padre de los menores y que acabó suicidándose precipitándose de un cuarto piso.

Ha señalado que durante el confinamiento ha habido una disminución en las denuncias por violencia de género fundamentalmente porque "ellas tenían más dificultades para denunciar", pero también porque los maltratadores las tenían controladas y dominadas las 24 horas al día. "En cuanto que se quita el confinamiento ha supuesto un aumento bestial tanto en denuncias como en la gravedad de los delitos", ha dicho Rodríguez.

Sobre lo ocurrido en Úbeda (Jaén) con el triple asesinato machista, la fiscal delegada de violencia sobre la mujer ha apuntado que lo sucedido "no ocurre de repente" y en este caso "tiene que haber por detrás una situación vivida y no denunciada" porque "la violencia de género no se genera así de repente, de golpe y porrazo y además matando a todos los miembros de la familia".

Para Rodríguez, lo ocurrido en Úbeda pone de manifiesto una vez más la necesidad de denunciar, no solamente por las víctimas sino también del entorno de la víctima y de cualquier persona que sepa lo que está ocurriendo. En este sentido, ha reiterado su llamamiento para que cualquier persona que conozca de la situación de una mujer víctima de violencia de género, "denuncie con independencia de la voluntad de ellas porque vamos ayudarlas, a protegerlas, a intentar apartarlas de esa situación". Además, ha reiterado que los delitos que se enmarcan dentro de la violencia de género son públicos y los pueden denunciar cualquiera que tenga conocimiento de ellos.