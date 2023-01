Victoria rotunda del Jaén Rugby, segunda plaza y clasificación para jugar por el ascenso

Jornada redonda la disputada este domingo para Jaén Rugby. Victoria rotunda, segunda plaza y clasificación para jugar por el ascenso. El equipo jiennense se ha sobrepuesto a todo –ese ha sido su motor- y logra clasificarse entre los nueve mejores equipos de la categoría. Durante toda esta 1ª fase de la liga, el XV jiennense nunca se ha descolgado de la lucha por las posiciones que dan derecho a jugar la 2ª en el denominado Grupo Élite. En él estará Jaén Rugby por primera vez desde que en la División de Honor B se juega con este formato.



Hay partidos que se cuentan solos. Y toda la historia de este CAR Cáceres– Jaén Rugby se resume con el resultado (0-102). Los extremeños opusieron toda la resistencia posible al vendaval verdeoliva, pero fue en vano. Los jugadores de equipo jiennense salieron concentrados y con la mirada fija en el objetivo: sumar cinco puntos. Desde que Tato Camacho sacara de centro, el juego se desarrolló casi por completo en campo local. El primer ensayo, a los cuatro minutos, entrando con la melé en zona de marca. El segundo, bajo palos gracias a la intercepción de un pase. El tercero, jugando el balón a la mano desde la zona de ensayo propia a la ajena tras frenar la única incursión de CAR Cáceres en la veintidós jiennense. 0-19 en 10 minutos. Ensayos de fuerza, de velocidad, fruto de una gran presión, de un impecable juego a la mano, ensayos que iban cayendo cada vez que un jugador de Jaén Rugby recibía el saque de centro. El bonus ofensivo se alcanzó a los veinte minutos, en ese momento del partido el marcador mostraba un 0-33. Y al descanso un 0-52.



En la segunda parte, cambio de campo y de algunos jugadores. Pero el mismo rumbo en el juego. Otros 50 puntos con ensayos casi cada cinco minutos. Cualquier intento de CAR Cáceres por llegar a la veintidós jiennense moría antes de llegar, si no se convertía en un contraataque peligroso. Con todo, el partido se disputó a un gran ritmo, con un juego muy abierto, limpio y sin exclusiones. Tan abierto, que los pilares Joaquín Ramos y Fernando Gabba –que ensayó dos veces- entraron en la zona de ensayo a la carrera. Santiago Mesropian consiguió cuatro y el resto de los dieciséis se los repartieron Joaquín Berón (2), Iván Tévez (2) -con una espectacular carrera en el segundo-, Carlos Castro, el canterano Gabriel López, Aaron Doyle, Luis Alberto Enrique y Facu Real. Con tantos ensayos, el máximo anotador del partido fue Tato Camacho con veintidós puntos sumados gracias a sus once transformaciones. El apertura de Jaén Rugby es el segundo mejor pateador en DHB, sólo por detrás de Agustín Cittadini, de Alcobendas RU. Camacho ha sumado 124 puntos con sus tiros a palos en estos 11 partidos.

A esperar el sorteo

Sin duda, esta décimoprimera jornada ha sido la mejor guinda para el pastel elaborado por Nicolás Sanfilippo y Andrés Rabinovich. El equipo técnico de Jaén Rugby ha sabido conjuntar una plantilla con más de dos tercios de sus jugadores recién incorporados este año. Para eso hace falta un tiempo que este modelo de campeonato no te da y con sin margen de error. El ejemplo de AD I. Industriales es el más claro, toda la fase entre los tres primeros clasificados y se ha quedado al final fuera del Grupo Élite. Una situación que ya ha vivido Jaen Rugby desde que se implantó este modelo de competición.



Este mismo lunes se sortea el calendario de la segunda fase del campeonato en el que los tres mejores clasificados de cada uno de los grupos jugará una liguilla a partido único y un play off final para ascender a División de Honor. Acompañan a Jaén Rugby en ese Grupo Élite los siguientes clubes: Alcobendas RU y UR Almería del grupo C; Getxo RT, Zarautz K.E. e Independiente RC de Santader, del grupo A; Fénix RC de Zaragoza, RC L’ospitalet y CR Sant Cugat, del grupo B. El sorteo determinará el orden de los partidos, además de establecer contra qué rivales jugará en Las Lagunillas y contra cuales lo hará fuera de casa.