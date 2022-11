Victoria de peso del Tecnigen en Reus

Victoria en una pista muy complicada. De esas que definen donde quieres estar a final de temporada. Tras un fin de semana en el que por momentos, los aviones y los hoteles han sido protagonistas, las linarenses no se han olvidado de la importancia de vencer este duelo. La derrota en Champions no mermó a las jugadoras del Tecnigen, sabedoras de que la máxima competición europea tenía fijado un objetivo que se vio superado con creces ante presupuestos que multiplican, y mucho, el del Club linarense. Quizá si, el cansancio, pudo ser protagonista, pero ese inconveniente se ve siempre superado por el gen ganador y el carácter competitivo de unas profesionales que levantan pasión en nuestra tierra.



El partido ante Reus se preveía complicado. Las catalanas querían la victoria para lograr un cuádruple empate de equipos perseguidores del líder, y las de Linares, tenían como objetivo quedarse como único perseguidor de UCAM. El duelo lo abrían la local Yee Lok Lam y la canterana de Linares, Cristina Prieto. La jugadora local logró anotarse el primer punto del partido con un 3-0. Tras ellas, iban a ser Sara Ramírez y Orawan Paranang las que serían protagonistas. La jugadora de Reus mostró ser una de las mejores nacionales de la competición, quizá la mejor, si sacamos de la ecuación a las jugadoras nacionalizadas o de origen foráneo. A pesar de vencer el primer juego, Thip se mostró infranqueable en el resto y logró el empate en el general con un 1-3 en el particular. El tercer punto lo disputaban Paulina Vega y Roxana Istrate. Muy disputado este punto que finalizó con 3-2 a favor de la jugadora local.

???????? Enorme victoria a domicilio de nuestro Tecnigen Linares ante un buen Reus Ganxets Miró que nos lo puso muy complicado.

¡¡¡Orgullos@s de nuestras jugadoras!!!@Tecnigen_ESP#LinaresEsTenisDeMesa#FamiliaRCTMLpic.twitter.com/9FOXeXHqhq — RCTM Linares (@TM_Linares) November 28, 2022





Fue precisamente en el punto de dobles, y con 2-1 abajo, donde las jugadoras del Tecnigen comenzaron a imponer su ley. Y todo, a pesar de que el duelo no iba a empezar nada bien, ya que las linarenses caían en el primer juego. No obstante, supieron recomponerse para cerrar el triunfo por 1-3 poniendo el 2-2 en el general. Con ese resultado, íbamos a disfrutar del duelo asiático de la jornada, con Yee Lok Lam y Orawan Paranang. Parecía como si las jugadoras quisieran darle una pizca de emoción a sus victorias, y en este caso, Thip también lograba el triunfo por 1-3, poniendo en ventaja al Tecnigen Linares con 2-3 en el general del partido.



Con esa ventaja, Paulina Vega y Cristina Prieto se veían las caras. La lógica indicaba que la chilena de Reus iba a lograr igualar el marcador y así fue, amén a un 3-0 ante la canterana, que sin duda, sigue creciendo deportivamente con sus apenas 17 años. Con 3-3 en el general, Sara Ramírez y Roxana Istrate se veían las caras. Espectacular. De esos puntos que hacen afición. Intensidad, sacrificio y carácter por parte de ambas jugadoras. El duelo se lo iba a llevar la que más concentrada estuviera, y esa, fue nuestra Roxana Istrate. Tras haber perdido su primer punto, la del Tecnigen salía convencida de que no podía fallar, pero también con esa presión añadida que afectaría al resto de mortales, pero no a ella. Y no falló. Con emoción y haciendo disfrutar al público que seguía el duelo a través de Youtube, Roxana lograba vencer el punto por 1-3 poniendo el definitivo 3-4 en el marcador tras casi cuatro horas de partido.



Ahora toca regresar a Linares, descansar 24 horas y empezar a preparar el duelo del viernes (20:00h) ante Irún Leka Enea en la sala "Felipe VI". Esto no para...