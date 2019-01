Víctor Abolafia será el candidato del PSOE a la alcaldía de Bailén

La Asamblea Municipal del PSOE de Bailén ha dado su apoyo por unanimidad a Víctor Abolafia para que sea el candidato socialista a la Alcaldía. Abolafia, secretario general del PSOE de Bailén, encabezará “una candidatura renovada, con hombres y mujeres que van a pelear por esta ciudad y que van a traer nuevos aires después de 4 años perdidos con el PP”. “Bailén necesita nuevas políticas y esas nuevas políticas llegarán de la mano del PSOE. Bailén no puede perder ni un minuto más. Estamos peor que en 2015. El PP no ha dibujado ni un solo proyecto de futuro, no ha impulsado ni una sola medida para la esperanza de familias y jóvenes de esta ciudad. Se aproxima el momento del cambio y ese cambio sólo puede representarlo el PSOE. La gente nos está esperando y no podemos defraudarles.

Abolafia señaló que a partir de ahora se trabajará en la elaboración de la candidatura que le acompañará en las elecciones municipales del mes de mayo, “un equipo que tendrá mucho que decir y aportar porque éste es un proyecto no personalista, sino integrado y participado por muchas personas que quieren lo mejor para Bailén”. El responsable socialista afirmó que el proyecto del PSOE de Bailén será el proyecto “de los jóvenes, de las mujeres, de los mayores y de todas esas personas que llevan años en el paro esperando una oportunidad y que no han tenido respuesta de la derecha”. Abogó también por impulsar políticas de igualdad que garanticen que “todos los vecinos y vecinas de Bailén tengan acceso a las mismas oportunidades”, así como por volcarse en políticas de empleo.

En este punto, consideró fundamental desplegar medidas de apoyo real a los emprendedores y emprendedoras de la ciudad. “Queremos potenciar el autoempleo y la economía social para reducir la elevada tasa de paro que sufren especialmente mujeres y jóvenes”, añadió. Además, apuntó que el pequeño y mediano comercio, el sector del ladrillo, la cerámica artística y el sector agrario “tendrán un apartado destacado” en los compromisos que asumirá el PSOE de Bailén de cara a los próximos 4 años.