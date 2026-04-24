Los vecinos de Los Puentes de Jaén alzan la voz: "Nos sentimos olvidados"

Semanas después del tren de borrascas que provocó graves inundaciones, los vecinos de la zona de Los Puentes de Jaén se sienten "un poco olvidados". José Sánchez, presidente de Unión de Gestión Vecinal, pone voz a la incertidumbre y el hartazgo de las familias afectadas, que siguen esperando soluciones concretas.

Ya estamos otra vez con lo mismo de siempre" José Sánchez Presidente Unión de Gestión Vecinal

Tras las inundaciones, que afectaron a varias viviendas más de una vez, la solidaridad vecinal fue clave. Sánchez explica que los propios vecinos se ayudaron a limpiar calles y casas, y que el Ayuntamiento dispuso contenedores para los enseres dañados y colaboró en la limpieza. Sin embargo, reina la incertidumbre sobre el avance de otras medidas prometidas, como la actualización de las torres de vigilancia y alarma.

El colector, un proyecto clave paralizado

La principal preocupación de los vecinos gira en torno al proyecto del colector, indispensable para la regularización de las viviendas. Sin la seguridad de que esta infraestructura se construirá, los vecinos se niegan a iniciar los planes especiales y asumir gastos, por temor a que se repita lo ocurrido en 2014, cuando "se presentaron muchos papeles, se gastó mucho dinero y al final aquello se quedó en nada".

Tomás Díaz / COPE Jaén José Sánchez en COPE Jaén

Sin proyecto del colector no podemos regularizar nada" José Sánchez

El cronograma del proyecto es un motivo de frustración constante. Según Sánchez, la Junta de Andalucía prometió que el proyecto estaría aprobado el pasado diciembre. Sin embargo, primero se retrasó por "detalles técnicos" y luego se volvió a posponer con el argumento de que la prioridad era atender los daños del tren de borrascas en otras zonas. La Junta ha comunicado en una nota de prensa que retomará el proyecto una vez solventados estos problemas, pero sin fecha concreta.

El debate sobre la demolición de viviendas

Desde hace años, existe el debate sobre la demolición de viviendas construidas en el cauce del río. Sánchez aclara que esto afectaría a una minoría, "unas 100 o 110 viviendas", lo que supone aproximadamente un 2% del total. Defiende que "pesa más la cantidad de las viviendas que sí se pueden regularizar, que es otro 98%". La decisión sobre una posible demolición, apunta, correspondería a la administración.

Petición de una nueva Mesa de los Puentes

Ante la incertidumbre, José Sánchez ha solicitado al alcalde de Jaén que vuelva a convocar la Mesa de los Puentes para aclarar la situación actual del proyecto del colector. "Todos los vecinos nos preguntan qué pasa con el colector y con los planes especiales, si vamos a seguir adelante o no", insiste.

Pese a los retrasos, Sánchez se muestra esperanzado y confía en que "antes de que acabe este año" exista un acuerdo firme entre las administraciones para la construcción del colector. Considera que si todas las partes colaboran, "para el año que viene es posible que esa obra del colector pueda empezar a ser una realidad".