UPA Jaén reclama que todos los regantes con autorización puedan ser beneficiarios del riego extraordinario

La nueva campaña de regadío 2018/2019 ya se está planificando. Por lo pronto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para los riegos extraordinarios y de apoyo al olivar, que concluirá el próximo 31 de enero. UPA Jaén está satisfecha con una medida que habilita más tiempo para estudiar las solicitudes de forma individualizada y contempla la posibilidad de riegos coyunturales en la comarca de Segura, después de tres años sin el agua de la Presa de Siles, al amparo del artículo 55.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, que da acceso a las reservas establecidas en el Plan Hidrológico.

«Sin embargo, no estamos conformes ni entendemos que, un año más, la CHG haya puesto limitaciones temporales para poder ser beneficiario». El secretario general, Cristóbal Cano, considera una decisión muy arbitraria que para poder solicitar el riego se exija haber sido beneficiario en alguna de las dos últimas campañas. «En igualdad de condiciones, consideramos lógico que se otorguen todos los riegos si ha sido beneficiario en cualquiera de las campañas previas y no sólo aquellos que tuvieran autorización de riego extraordinario o de apoyo en las dos últimas. Igual sucede con otro de los requisitos, como es que la solicitud debe referirse a un aprovechamiento que cuente con resolución favorable o expediente en tramitación con pronunciamiento favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG. Ambas condiciones, que rechazamos frontalmente, pueden dejar muchos regantes fuera de la cobertura de los riegos extraordinarios, atentando directamente contra la seguridad jurídica y contra unas expectativas legítimamente creadas por la propia administración en estos agricultores, que año tras año vienen obteniendo estas autorizaciones, y que en muchos casos no son responsables de que sus expedientes lleven 30 años de tramitación».

Igualmente, asegura que estará muy muy vigilante para que no se concedan nuevos riegos que no cumplan los requisitos, «ya que antes, entendemos, se deben atender las necesidades y la regularización de las 40.000 hectáreas que aún tienen inseguridad jurídica en nuestra provincia para poner fin a una situación que genera especulaciones, privilegios e incertidumbre. Además, solicitamos que se haga público el listado de beneficiarios una vez aprobados».

Con todo, UPA Jaén confía en que la concesión de autorizaciones de riegos extraordinarios de la campaña 2018/2019 incluya el uso del agua embalsada en la Presa de Siles con las dotaciones previstas en el Plan Hidrológico de Cuenca a todos aquellos regantes que cumplan las condiciones para poder aprovecharlo. «Confiamos que, en esta ocasión, la CHG no haga oídos sordos, de nuevo, a la demanda de riego existente en la comarca. No podemos perder más tiempo para que la Sierra de Segura tenga unos riegos muy necesarios», insiste Cristóbal Cano.