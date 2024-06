La Universidad de Jaén no se resigna a dejar morir el expdiente de los Paisajes del Olivar Andaluz

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, junto con el Vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial, Alberto del Real, ha mantenido este jueves una reunión con los representantes de la plataforma ciudadana ‘Salvemos los paisajes del olivar’ Francisco Casero, Manuel Pajarón, Cristóbal Cano y José Gilabert, en la que se ha puesto de manifiesto la importancia y la relevancia que supondría el reconocimiento por parte de la UNESCO de los paisajes del olivar como Patrimonio de la Humanidad, en la que ambas partes han coincidido en la “oportunidad única” que supone este reconocimiento.

En este sentido, calificada de fructífera y bastante productiva, el Rector ha reiterado su posición al respecto, que no es otra que dicha declaración supondría una “ventana de oportunidad”, no solo para Jaén sino para el resto de Andalucía, “que tiene un momento temporal, que es ahora, por lo que debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para aprovecharla de tal manera que esa candidatura, que ya está en el Ministerio y que en este momento se encuentra en stand by, pueda prosperar”.

En este sentido, Nicolás Ruiz considera que “hace falta pedagogía, explicar bien las ventajas que dicha declaración tendría, para Andalucía, para el sector oleícola y por tanto para los agricultores y la ciudadanía en general, y disipar las inquietudes e incertidumbres que puedan existir en este momento”. “A partir de ahí habrá que plantear opciones para reconducir esta situación, porque si no lo hacemos nosotros, ahora y aquí en Andalucía, en España y en este momento, esta ventana de oportunidad se pierde y la aprovecharán otros países”, ha declarado.

Por estos motivos, Nicolás Ruiz ha transmitido a los miembros de la plataforma que “estamos llamados a reflexionar, a explicar bien y a poner todos los argumentos sobre la mesa, tanto las ventajas, como también si hubiera hay algún tipo de restricción u obligación para los propietarios, con el objetivo de que esta iniciativa pueda seguir adelante y que los paisajes del olivar en Andalucía puedan convertirse en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”.

Por su parte, los integrantes de la plataforma ciudadana le han trasladado al Rector la importancia que supondría para el olivar andaluz disponer de un “sello de calidad” excepcional y adicional con la declaración de Paisaje Patrimonio de la Humanidad. “Es una oportunidad única que vendría a distinguir el esfuerzo de incontables generaciones de andaluces que han hecho del olivar su modo de ser y de vivir. La candidatura traería consigo una mayor valorización del aceite de oliva y del olivar andaluz”. Además, le han expuesto al rector, que esta declaración que otorgaría la Unesco “no tiene carácter coercitivo en ningún sentido, mientras que los beneficios positivos que conllevaría serían muchos”.