La Universidad de Jaén impartirá el Grado en Medicina a partir del 12 de septiembre

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, ha mostrado su “enorme satisfacción” por el informe favorable de la DEVA (Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento) al Grado en Medicina en Jaén, que permitirá que la UJA lo imparta con el comienzo del curso 2022-2023.

Juan Gómez ha declarado en su intervención ante los medios de comunicación que “desde que accedí al Rectorado dejé clara mi postura y compromiso personal por este Grado, al que en diversas ocasiones he calificado como muy interesante, no solo para la propia UJA, sino también para la sociedad jiennense”. Así, ha recordado que aunque era evidente que en 2015 no se daban las circunstancias para implantarlo, “desde septiembre de 2019 cuando en el discurso de inauguración del curso académico me comprometí públicamente con la comunidad universitaria y con la sociedad jiennense a elaborar un informe de viabilidad del título, que tuvimos elaborado en enero de 2020 pero que no pudo presentarse entonces por coincidir con el inicio de la crisis provocada por la COVID-19, hemos trabajado con una ruta marcada, con una planificación que tenía como objetivo final implantar el Grado de Medicina en la Universidad de Jaén para impartirlo el próximo curso”, a la vez que ha precisado que la Universidad de Jaén “no ha abandonado en ningún momento este proyecto, sino que ha venido trabajado en el mismo durante varios años”.

En este sentido, el Rector de la Universidad de Jaén recordó que este proyecto, que surgió a propuesta del Consejo Social de la UJA en 2007, contaba con la aprobación en 2010 del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) para llevarse a cabo, “una aprobación condicionada a una viabilidad que hasta este momento no se había dado”, primero por la crisis económica de 2008 que impedía la contratación de personal o el desarrollo de infraestructuras, y posteriormente por el comienzo de la pandemia.

Por lo que respecta a las necesidades que requiere la impartición del Grado en Medicina en la UJA, el Rector explicó que el profesorado que va a impartir la docencia en el primer curso académico ya está asignado, siendo prácticamente el 90% profesorado titular y catedráticos de la UJA, “con una enorme experiencia y una dilatada trayectoria profesional”.

En el plano docente, la Universidad de Jaén ya tiene elaborados los horarios para el único grupo de 60 estudiantes que cursará el primer curso de Medicina en la UJA, que contará con la totalidad de las clases teóricas por la mañana, así como la gran mayoría de las prácticas. Además, las guías docentes están incluidas en todo el proceso como el resto de títulos de la UJA y se publicarán según lo previsto, al igual que el resto de títulos de Grado de la UJA.

En lo que respecta al apartado de infraestructuras, Juan Gómez informó que hasta la terminación del futuro edificio de I+D+i y TIC, donde se trasladará la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJA a la que está adscrita este Grado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la UJA, los laboratorios adicionales necesarios para la implantación del Grado en Medicina en primer y segundo curso ya cuentan con una ubicación. “En el caso del primer curso, además de los recursos con los que ya contamos, son necesarios dos nuevos laboratorios, para los que se les ha adjudicado ubicación y están muy avanzados los procedimientos administrativos públicos para la adquisición del material adicional docente, del que la UJA ya cuenta con bastante. Y para el segundo curso, ya están previstas las nuevas ubicaciones provisionales. Por lo tanto, todo lo que hay que hacer para que el título de Medicina esté en marcha con todas las garantías de calidad y rigor académico que se presupone a una Universidad como la de Jaén, están en marcha y van por el camino previsto. Hemos sido muy respetuosos con todos los tiempos marcados en la hoja de ruta inicial”, declaró Juan Gómez, que añadió sobre el nuevo edificio de I+D+i y TIC que “no estaba previsto que estuviera acabado para el primer curso de Medicina, pero las obras van a su ritmo correspondiente”. Una vez acabado, se trasladará hasta este nuevo edificio el personal y laboratorios con los que ya cuenta la UJA, a los que sumarán los nuevos para cubrir las necesidades que requiere el Grado en Medicina.

Por último, el Rector ha indicado que se trata de una noticia muy esperada tanto por la propia Universidad de Jaén, como por parte de la sociedad. “Se trata de una cuestión de autoestima, de un proyecto que perseguimos desde hace muchos años que va a permitir, sobre todo al colectivo sanitario, tener una dosis de motivación profesional adicional muy importante, así como aumentar la dosis de fidelización de profesionales para esta provincia”, indicó. En este sentido, realizó un agradecimiento por el trabajo realizado al Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas y al Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica, especialmente, así como a la Gerencia, al Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio, y en definitiva al Equipo de Dirección de la UJA por su implicación, así como a la comisión del título encargada de la elaboración de la Memoria, la Facultad de Ciencias de la Salud y su equipo decanal, directores de Departamento y en general a los distintos agentes sociales implicados, con una mención especial al Colegio Profesional de Médicos de Jaén por su apoyo. Asimismo, añadió que “para la Universidad de Jaén supone culminar un proyecto del que llevamos detrás de él mucho tiempo y que ha supuesto mucho esfuerzo, con el que consolidamos nuestra rama de Ciencias de la Salud”.