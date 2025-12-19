La Universidad de Jaén aprueba su presupuesto para 2026 y entra en "economía de supervivencia"

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Jaén ha aprobado el presupuesto de la institución para 2026, que alcanza los 139.105.000 euros, un 2,53% más que el año anterior. Sin embargo, el rector, Nicolás Ruiz Reyes, ha asegurado que el equipo de gobierno ha elaborado "un documento que cubre escasamente las necesidades esenciales de la institución y obliga a reducir partidas destinadas al estudiantado, investigación, infraestructuras y modernización de los servicios".

Amenaza a la supervivencia

El rector ha advertido sobre los graves riesgos y amenazas que afronta la UJA como consecuencia de los incumplimientos sistemáticos del Modelo de Financiación 2023-2027 y los ‘Acuerdos de Jaén’, suscritos con la Junta de Andalucía. "Esa negativa a cumplir con la propia legislación andaluza y con lo acordado nos arrastra, de forma inevitable, a una economía de supervivencia", ha lamentado Ruiz Reyes, quien ha añadido que esta situación limita la capacidad de la UJA para ser una universidad puntera.

Si nos atan las manos, si nos cortan las alas, se daña la columna vertebral de Jaén y sus gentes" Nicolás Ruíz



Según ha explicado, esta situación "limita drásticamente nuestra capacidad para hacer política universitaria". El rector ha resumido la situación con una metáfora clara: "Si nos atan las manos, si nos cortan las alas, se limita notablemente nuestra autonomía, se bloquea nuestro potencial y se daña la columna vertebral de Jaén y sus gentes".

Además, ha criticado el cierre del ejercicio de 2025, donde el sistema universitario público andaluz recibirá "aproximadamente 30 millones de euros menos de lo que le corresponde", de los cuales casi dos millones son para la UJA, lo que demuestra, a su juicio, que el modelo "se ha incumplido sistemáticamente prácticamente desde el inicio de su aplicación".

Las cifras del presupuesto

El rector también ha calificado el anteproyecto de Presupuestos de la Junta para 2026 como "claramente insuficiente". Ha destacado que la partida para las universidades públicas solo ha subido un 2,26%, mientras que el presupuesto autonómico global lo ha hecho en un 5,6%.

Las universidades públicas no somos una prioridad para el actual Gobierno andaluz" Nicolás Ruíz

"Está claro que las universidades públicas no somos una prioridad para el actual Gobierno andaluz", ha sentenciado Ruiz Reyes. En cuanto a las magnitudes del presupuesto de la UJA, el grueso se destina a gastos de personal, con 98,05 millones de euros (un 70% del total), seguido de gastos corrientes y transferencias.

La partida de inversiones reales se sitúa en 14,96 millones de euros. De esta cifra, 11,57 millones se dedican a investigación y solo 3,39 millones a inversiones materiales. "Es una cantidad baja y sensiblemente inferior a la de ejercicios anteriores, porque van a llegar menos fondos para investigación y ningún euro para financiar un verdadero plan de inversiones", ha remarcado el rector.

La financiación del presupuesto proviene principalmente de transferencias corrientes de la Junta de Andalucía (112,28 millones). Los ingresos por tasas y precios públicos aportan casi 17 millones, de los cuales 12 millones corresponden a matrículas. Finalmente, las transferencias de capital, destinadas a investigación, se sitúan en 8,54 millones de euros.