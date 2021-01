Unas mil personas se concentran ante la plaza del Ayuntamiento al grito de 'Linares no se cierra'

Unas 1.000 personas, según estimaciones de la Policía Nacional, se han concentrado este jueves en la plaza del Ayuntamiento de Linares (Jaén) coincidiendo con la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Con gritos de 'Linares no se rinde' y 'Linares no se cierra', han reclamado el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones, y en particular por el Gobierno autonómico, para impulsar la actividad económica de la ciudad que permita reducir su tasa de paro, una de las más altas del país.

#YOCREOENLINARES

La protesta se difundió este miércoles en redes sociales desde 'YoCreoenLinares' --"grupo creado por jóvenes linarenses, apartidista, sin aspiraciones políticas y que aman su ciudad y quieren un futuro en ella", según se define en su cuenta de Twitter--, una vez que trascendió que Moreno estaría en la ciudad para inaugurar la rehabilitación del Consistorio y visitar la empresa Alucoat.

Y ello, tras conocerse esta misma semana también el cierre temporal de El Corte Inglés a partir del 1 de marzo, según informó el alcalde, Raúl Caro-Accino, quien ha pedido a la firma que reconsidere esta decisión. Ha apuntado que es un "mazazo inesperado" para la economía local en el "peor momento de la pandemia", cuyos efectos se suman a los de crisis anteriores en un Linares que, además, en febrero de 2011 vio cómo se ponía punto final a Santana.

PLAN LINARES FUTURO

Su desaparición se acordó en el denominado Plan Linares Futuro, al que se ha dado cumplimiento solo en la parte social con prejubilaciones y formación sin que hasta el momento se haya cumplido lo relativo a atracción de nuevas firmas para su reindustrialización.

De hecho, el propio Ayuntamiento ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Junta de Andalucía la cesión de los activos de este parque empresarial para poder gestionarlos de forma directa con el objetivo de reducir trabas administrativas y facilitar la llegada de nuevas empresas que contribuyan a mejorar la situación socioeconómica local. Una petición que ha vuelto a ponerse de manifiesto en el pacto suscrito este miércoles entre agentes políticos, sociales y económicos de Linares sobre reivindicaciones históricas, en las que también se reclama la asignación de fondos específicos para su rehabilitación y puesta en valor.

Igualmente, se demandan compromisos "bloqueados desde hace tiempo, pero vitales para la sociedad linarense", como la conclusión de las actuaciones complementarias para el impulso definitivo para el ramal ferroviario Vadollano-Linares, el traslado del IES Santa Engracia y la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Remfry a la antigua Escuela Politécnica de Linares (Peritos) o la recuperación y dotación económica para la conservación y promoción del Conjunto Arqueológico de Cástulo.