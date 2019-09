Una mirada, una reflexión, con Miguel Lechuga. Septiembre

En pleno mes de la vuelta al cole, me encontré esta frase: “Bienvenido septiembre, que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo”. Este mes es el que más me gusta del año, porque me invita a programar el curso con ilusión y esperanza, porque me brinda la ocasión de reflexionar y redirigir mi vida.

En esta ocasión he decidido que me voy a dedicar a acumular. Acumular experiencias para descubrir la riqueza de la vida; acumular amor, recibido y dado, para gozar de relaciones cordiales; acumular luz, para alumbrar el camino de otros; acumular razones para sonreír y ser feliz; acumular conocimientos para ponerlos al servicio de quien lo necesite; en definitiva, cargar mi mochila de lo que me permita ser testigo del Evangelio, invertir en los demás, darme a fondo perdido y crecer en libertad.

Reanudo mi bendita rutina diaria con el objetivo de construir la sociedad que quiero y deseo, para ello nada mejor que trabajar con el empeño de intentar cambiar el trocito de mundo que me toca. Que el miedo no me lo impida.