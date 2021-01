Una cara de perro a lo “Bélmez de Moraleda”

Bélmez de la Moraleda es un pueblo de Sierra Mágina que se hizo famoso en los años 70 por un fenómeno paranormal del que aún se siguen escribiendo libros y rodando documentales. El celebérrimo caso de “Las Caras de Bélmez” que aún no ha sido del todo explicado. Los expertos en el mundo del misterio siguen sin poder responder a cómo y por qué aparecian rostros humanos en el suelo y paredes de una vivienda de la localidad jienense. Por cierto que Iker Jiménez ha abordado este asunto en no pocas ocasione sen su programa de misterio. Así que el tuitero @ElPadredeBrian, con no poco sentido del humor, le ofrece más contenidos de este tipo para una serie de programas de tv

Recordar que la aparición de a primera noticia sobre el fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre de 1971 y fue tratada profusamente por los medios de comunicación de la época. Una vecina de Bélmez, María Gómez Cámara (1919-2004), aseguraba que el 23 de agosto de ese mismo año advirtió en el suelo de cemento de su cocina, mientras cocinaba, una gran mancha con forma clara de rostro humano y salió a avisar a sus vecinas. Cinco días más tarde se raspó la supuesta cara y se echó yeso sobre la misma. Sin embargo, siempre según las declaraciones de los protagonistas, la supuesta cara reapareció días más tarde. Era un rostro aparentemente de varón, con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. En los días siguientes, nuevos rostros que se añadieron al inicial surgieron en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa. Aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy.

LOS ANIMALES “DE BÉLMEZ”

Salvando las distancias con ese fenómeno en las redes sociales han comenzado a colgarse imágenes de maderas en la que se pueden ver, claramente animales. Cómo un tuitero decía “recuerdan a las caras de Bélmez” pero en madera en lugar de cemento. Aquí tenemos a una "enigmática" avestruz