La UJA inicia este jueves la actividad literaria "Escritores en Jaén, escritores de Jaén"

El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte inicia hoy jueves, 17 de marzo, en el marco de los proyectos culturales, la actividad literaria 'Escritores en Jaén; escritores de Jaén. El mundo mira a Jaén; Jaén mira al mundo', coordinada por la profesora de la UJA Beatriz Valverde, que se celebrará en Lopera, a las 19.30 horas.

Esta actividad consiste en la lectura obra de Fox y Cornford, a cargo del profesor de la UJA Carmelo Medina Casado. Los autores invitados son: Fernando Iwasaki, con su novela 'Neguijón', y Carmen Camacho, con una selección de su obra. Previamente, a las 17 horas, se hará una visita a las cuevas, el Parque del Pilar, las trincheras y el Castillo calatravo de Lopera.





Carmen Camacho es escritora dedicada especialmente a la poesía y el aforismo. En su obra, destacan sus libros de poemas ‘Deslengua’ (Libros de la herida, 2020), ‘Campo de fuerza’ (Delirio, 2012), ‘Letra pequeña’ (Ejemplar único, 2014), o ‘La mujer del tiempo’ (Ediciones del 4 de agosto, 2011) y el libro de relatos y prosas híbridas ‘Vuelo Doméstico’ (El Gaviero, 2014). Las versiones de Eva (Crecida, 2014) reúne una selección personal de su trabajo poético. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, griego, portugués, neerlandés, rumano, macedonio, albanés, árabe y armenio.

Fernando Iwasaki es narrador, ensayista, historiador, gestor cultural y profesor universitario. Es autor de las novelas ‘Neguijón’ (Alfaguara, 2005) y ‘Libro de mal amor’ (RBA, 2001), y de libros de cuentos como ‘España, aparta de mí estos premios’ (Páginas de Espuma, 2009), ‘Helarte de amar’ (Páginas de Espuma, 2006) o ‘Ajuar funerario’ (Páginas de Espuma, 2004). Es editor de la antología mexicana del cuento andaluz Macondo boca arriba (UNAM, 2006) y co-editor con Jorge Volpi de la edición comentada de Edgar Allan Poe, Cuentos Completos (Páginas de Espuma, 2008). Su obra ha sido traducida al checo, ruso, inglés, francés, italiano, rumano y coreano.

Segundo encuentro en Jaén

'Escritores en Jaén; escritores de Jaén. El mundo mira a Jaén; Jaén mira al mundo' continuará el 10 de mayo, en el Salón Actos del Colegio de Arquitectos de Jaén.

La presentadora y moderadora de esta actividad será Beatriz Valverde Jiménez y se presentará la obra “El lector de Julio Verne’, a cargo de Cristino Pérez Meléndez, protagonista de la obra y amigo de Almudena Grandes. Los autores invitados serán: Nadia Lopka, que presentará su obra (en traducción al español) ‘The woman revisited: a collection of poems about beauty, death, and women’.