La Diputación de Jaén ha abierto el plazo para solicitar las becas , un programa de movilidad internacional que permitirá a 27 jóvenes titulados en paro realizar prácticas profesionales durante cinco meses en Bruselas. El plazo de la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, finaliza el próximo 24 de abril.

Una formación con vistas a Europa

El objetivo de estas ayudas es ofrecer a los beneficiarios una experiencia complementaria a su formación en materias relacionadas con la gestión de los asuntos europeos de interés para la provincia de Jaén. El programa se centra en áreas como la gestión de información, proyectos y redes de cooperación, potenciando la experiencia en políticas europeas, convocatorias de financiación y gestión de redes.

Requisitos y dotación de las becas

Para acceder a estas ayudas, dotadas con 7.500 euros cada una, los solicitantes deben ser menores de 30 años y estar inscritos como desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo. Además, deben estar empadronados en un municipio de Jaén con antigüedad previa al 1 de enero de 2026.

Trabajar cinco meses en Bruselas: así puedes conseguir una de estas 27 becas Talentium Jaén

Es necesario contar con una titulación universitaria, de Formación Profesional de Grado Superior o un Certificado de Profesionalidad de nivel 3. Se exige también una acreditación mínima de nivel B1 de inglés o francés para solicitar la beca, y acreditar un nivel B2 de uno de los dos idiomas antes de iniciar la estancia en Bruselas.

Esta línea de subvenciones, enmarcada en el Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén para el año 2026, cuenta con un presupuesto total de 202.500 euros para impulsar la cualificación de los jóvenes jiennenses y favorecer su futura inserción laboral.