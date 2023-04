"Todo al amarillo", campaña de abonados 23-24 del Jaén FS

“Todo al amarillo” es el eslogan elegido para la nueva campaña de abonados del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala que ha sido presentada en la sede del Club amarillo. Germán Aguayo, el presidente de la entidad y Jesús Higueras, director de Comunicación, han protagonizado la rueda de prensa y dado a conocer a los medios allí asistentes las novedades para la 23-24 así como los precios. Estuvieron acompañados por Alan Brandi, jugador del primer equipo.



Las numerosas peticiones de abonados que quieren seguir disfrutando del mejor fútbol sala con su Jaén Paraíso Interior FS ha motivado al Club jienense a adelantar la campaña dos meses con respecto a otros años. A ello se suma el poco tiempo existente este año, tras la clasificación del equipo a los play off que alarga la temporada y el temprano inicio de la siguiente a primeros de septiembre.











En su intervención Germán Aguayo explicó en primer lugar el porqué del eslogan elegido para este año y valoró de forma general la campaña: “Es significativo nombrar nuestro color corporativo y presentamos una campaña atractiva, consensuada tras varias reuniones de nuestra Junta Directiva y que se ajusta a todos los bolsillos y a los tiempos que corren, para que todos nuestros aficionados tengan acceso a ella con la mayor facilidad posible.”



Además, añadió: “es una campaña que, como digo, deseamos y esperamos que sea atractiva y que ojalá que superemos el número de abonados que al final es nuestro objetivo, eso sería importante porque así se hace notar que el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala sigue trabajando y sigue haciendo disfrutar a los aficionados”.



Sobre la campaña



En una segunda parte de la rueda de prensa, el presidente pasó a detallar los plazos para la renovación y las tarifas de los abonos en función de la categoría de edad. La novedad de este año es abrir dos plazos para la renovación con el objetivo de premiar la fidelidad y compromiso de los abonados que acuden a renovar sin dudarlo.



De esta manera, los abonados mayores de dieciocho años podrán renovar su carné por ciento veinte euros a partir de mañana 19 de abril y hasta el dos de junio. El carné juvenil para los nacidos entre 2006 y 2012 costará ciento cinco, la categoría infantil tendrá un precio de treinta y cinco euros, para los nacidos entre 2013 y 2019. El carné categoría bebé (para los nacidos entre 2020 y 2023) y las categorías base tendrá un coste de quince euros. Dichas renovaciones han de llevarse a cabo presencialmente en la sede del Club.

Los precios de las renovaciones variarán a partir del 5 de junio, que comenzará el segundo plazo y en el que tendrá un incremento de veinte euros en cada categoría de carné, a excepción del carné bebé y el de la categoría base. Así, la renovación general costará ciento cuarenta euros, el juvenil ciento veinticinco y el infantil cincuenta y cinco. El plazo de renovación finaliza el 31 de julio y tendrá del 1 al 4 de agosto para cambiar de asiento, si así lo consideran.



Con respecto a los nuevos abonados, que podrán adquirir unirse a la Marea Amarilla desde mañana, tendrán que abonar ciento sesenta euros si es general, ciento cuarenta el juvenil y sesenta y cinco el infantil. Se mantiene el precio para los carnés nuevos de las categorías bebé y base.



También se vuelven a poner a disposición de todo aquel interesado dos modalidades de carné más. El conocido como carné oro, para todos aquellos que por veinte euros más accedan a todos los partidos de liga regular incluidos los dos medios días del Club. La otra modalidad es el carné simpatizante para todos los seguidores que, por distintas circunstancias no pueden acudir al Olivo Arena, pero quieren formar parte de la familia amarilla. El precio de este carné es de treinta euros y podrán beneficiarse de un descuento del 10% en entradas para los partidos.



Germán Aguayo detalló alguna información importante con respecto a la forma de pago: “damos la opción de pagar en dos plazos, el segundo pago se podrá realizar hasta el 15 de agosto.” Añadió que “las primeras renovaciones se podrán hacer en nuestra sede y estará disponible el cambio de asiento de forma presencial del 1 al 4 de agosto”.



Para finalizar, el presidente informó sobre el precio de las entradas de los partidos de liga regular disputados en el Olivo Arena en la temporada que viene que será de dieciséis euros la general anticipada, la infantil anticipada de diez y los bebés de cinco euros. “En la taquilla este año mantenemos el precio de venta anticipada para los bebés, de cinco euros. Hemos tenido a bien conservar el mismo precio que en anticipada para esta categoría.”



Con respecto a los medios día del Club, el abonado que no sea oro tendrá que marcar un suplemento de dieciséis euros, entrada única. Para los no abonados el precio de la entrada anticipada será de veintiséis para los mayores de trece años, la infantil será de veintiuno y en la taquilla la entrada única será de treinta y uno. A todos los carnés y las entradas se le aplicará un euro de gastos de gestión.



Ya en el turno de preguntas, el presidente aclaró que “el reto en cifras para esta campaña sería muy importante superar el número actual. Ojalá podamos llevar el Olivo Arena solamente con todos los abonados”.