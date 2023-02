El Tecnigen Linares vence en Alicante y se afinaza en la parte alta de la tabla clasificatoria

Era un partido peligroso porque las necesidades acuciaban a las alicantinas, pero las linarenses desplegaron todas sus armas y lograron doblegar a sus rivales. El definitivo 3-4 indica que no fue fácil, pero que aún así, el equipo linarense tiene capacidad para desenvolverse con éxito en cualquier situación.



El encuentro comenzó con la clara victoria de Paranang ante Ermakova adelantando así a las linarenses. Roxana Istrate ampliaba la diferencia a pesar de que Minagawa se lo iba a poner difícil. Quien estuvo a punto de dar la sorpresa fue Patricia Torio, la canterana del Tecnigen, que puso en apuros a la ex-jugadora del Tecnigen Paula Bueno, quien se llevó el punto por 3-1. El guión establecido se torció en el cuarto punto el de dobles, donde la pareja linarense demostró ser humana y cayó ante el dúo alicantino. Con 2-2 se llegaba a los puntos más decisivos.



Paranang se deshacía de Minagawa y volvía a adelantar a las de Linares, pero Ermakova volvía a igualar a tres tras vencer a Torio. El partido se lo iban a jugar Roxana Istrate y Paula Bueno. Ambas se conocen bien, muy bien. La capitana del Tecnigen comenzó mandando, y tras el 2-0 particular, Bueno indicó que no podía seguir por unas molestias. Istrate ya tenía el punto encarrilado y la victoria para el Tecnigen Linares, que sigue en la segunda plaza de la clasificación con un ligero colchón sobre sus perseguidores.