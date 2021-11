Tajuelo comienza la temporada con dos primeros y un tercer puesto en el Andaluz de natación celebrado en Cádiz

La temporada 2021/22 ha comenzado y Miguel Ángel Martínez Tajuelo ha regresado a la competición, después de los Juegos de Tokio, participando con el Club Fidias Deporte Inclusivo en el Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada celebrado, del 20 al 21 de Noviembre, en Cádiz.



Cádiz ha supuesto la primera parada y punto de partida, para el trabajo de los próximos meses. “Me he encontrado mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta que apenas a comenzado la temporada y no había competido desde mi participación en Tokio 2020”, comenta el nadador.



Dos primeros puestos en 50 metros espalda y 200 metros libre y en 50 metros libre tercer puesto, en la clasificación ‘multidiscapacidad open’, han sido los resultados de Miguel Ángel en estos Campeonatos de Andalucía de Cádiz.



Nuevamente, en la clasificación general por equipos, el Club Fidias Deporte Inclusivo ha vuelto a lograr la primera posición con 162 puntos,

sumados por todos sus nadadores.



La próxima competición para Miguel Ángel, serán los Campeonatos de España por Comunidades Autónomas 2022, que aunque no tienen fecha de celebración, ya se sabe que serán en Cádiz, en la misma piscina donde se ha desarrollado el Campeonato de Andalucía.