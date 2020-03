La Subdelegada del Gobierno en Jaén contagiada por el coronavirus

Los contagios por coronavirus no distinguen entre sexos, edades, clases sociales, puestos de trabajo y mucho menos en color ideológico. La provincia de Jaén sigue sumando contagios y dentro de esas cifras se encuentra el de Catalina Madueño, la Subdelegada del Gobierno en la provincia, que acaba d comunicar que ha dado positivo en coronavirus. Ha sido la propia Catalina Madueño quien lo ha comunicado en su cuenta personal de twitter. Asegura que comenzó a sentir algunos síntomas y que se sometió a la prueba de detección del Covid-19 dando positivo. Asegura que se encuentra bien y que sigue trabajando desde casa

Me acaban de comunicar que he dado Positivo al #Covid_19. No obstante, los síntomas que tengo son leves y estoy trabajando desde casa en cumplimiento de mis responsabilidades y de acuerdo con las normas de confinamiento. Un abrazo a tod@s. #EsteVirusLoParamosUnidos