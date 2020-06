Sólo el 10% de los hoteles de Jaén abren en la fase dos de desconfinamiento

El sector de alojamientos de la provincia de Jaén ha confirmado que solamente el diez por ciento de los establecimientos han abierto. Según se ha indicado desde la Asociación de Alojamientos de la provincia de Jaén, mientras no haya posibilidad de viajes entre provincias, la apertura "no es rentable".

Las previsiones es que las aperturas se producirán a partir del 1 de julio. Mientras tanto, en la fase dos las aperturas se han concentrado en aquellos establecimientos que disponen en su oferta de bar-cafetería y restaurantes y en zonas donde se pueden prestar servicios que sean rentables por asistencia de clientes, teniendo en cuenta la apertura de solamente la mitad de la oferta de terraza e interior que es lo que se puede ofrecer.

Para el presidente de este colectivo, José Ayala, la situación que están viviendo es "muy preocupante", una vez que no se sabe qué pasará cuando haya la posibilidad del movimiento entre provincias ya que no se sabe cómo responderán los clientes. Además, todos los establecimientos se han tenido que realizar inversiones "importantes" para garantizar tanto la seguridad de los clientes como de la plantilla. El presidente ha incidido en la preocupación de un sector que ha visto como parte de sus épocas de incrementos de ventas este año no se han desarrollado por la crisis sanitaria, mientras que se han tenido que hacer frente a todos los gastos que este tipo de establecimientos cuenta, y afrontar la apertura con nuevas inversiones en medidas de seguridad.

Ha añadido que los empresarios de alojamientos de la provincia están "muy desmoralizados" y esta sensación se mantendrá "mientras no se levanten las distintas fases y empiecen a entrar clientes". "Aunque fuese un buen verano, que está por ver, finalmente será un año de pérdidas y pueden que algunos incluso, si las previsiones no son buenas, no lleguen ni a abrir", ha dicho Ayala.