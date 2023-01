El Sevilla golea al Linares Deportivo y acaba con el sueño azulillo

El Sevilla se clasificó con solvencia para los octavos de final de la Copa del Rey después de golear por 0-5 al Linares Deportivo, equipo de la Primera RFEF, con una efectiva y brillante actuación del marroquí Youssef En-Nesyri, quien, con un triplete, se reencontró con el gol y realizó un gran trabajo tanto en ataque como en defensa.



Con un planteamiento muy serio, el equipo del argentino Jorge Sampaoli, que fue expulsado en el minuto 18 por decirle algo al colegiado Mateu Lahoz, abrió brecha en el marcador en apenas tres minutos, con los dos primeros goles en el 37 y el 40 de En-Nesyri, que este curso sólo llevaba dos tantos en la 'Champions'. En el segundo tiempo remató la faena con el 0-4, de Squadrone, en propia meta, uno del argentino Erik Lamela y otro del marroquí.



El Sevilla entró muy bien al partido y buscó llegar peligro por las bandas, donde conectaron a la perfección en la izquierda los argentinos Marcos Acuña y Erik Lamela y en la izquierda el también albiceleste Gustavo Montiel y Suso Fernández, buscando a En-Nesyri, el referente en ataque y que fue clave con sus goles en el éxito de su equipo.



El conjunto de Sampaoli tuvo la posesión del balón ante un Linares Deportivo bien colocado, aunque en los quince minutos iniciales solo generó una llegada clara con un disparo de Suso que se marchó fuera.



La expulsión del técnico sevillista, que vio una amarilla y la roja en cuestión de segundos, impulsó a los locales y empezaron a aparecer sus dos mediocentros, Rodri y Gelardo, y los extremos Álex Sancris y Abeledo, que hicieron trabajar a los defensas visitantes gracias a su movilidad.



Además, el cuadro linarense dificultó la salida del balón del Sevilla y su meta, el serbio Marko Dmitrovic, tuvo más que un problema gracias a la presión adelantada de los locales, aunque solo se tradujo en una ocasión, un disparo colocado que se fue fuera de Álex Sancris en el minuto 20.



El partido se equilibró y el Linares se mostró cómodo, pero la mayor calidad y la pegada del Sevilla se reflejó en tres minutos letales, entre el 37 y el 40, en los que apareció el marroquí En-Nesyri para marcar dos goles.



El 0-1 lo hizo de cabeza después de adelantarse al meta Ernestas después de un excelente centro de Acuña, campeón del mundo con Argentina, y después llegó el 0-2, en el que definió a la perfección en un excelente robo de balón de Lamela, jugada en la que protestó el Linares una posible falta a Lolo González.



En el segundo periodo, el Sevilla no se relajó y pronto acabó con las pocas esperanzas de los locales con el gol en propia meta de Lucho Squadrone, porque el 0-3 decidió el partido y la eliminatoria.



Sampaoli movió el banquillo, dio entrada a Jesús Navas, el capitán que no jugó la eliminatoria de hace dos años por una lesión y que volvió a actuar de extremo con una participación destacada frente a un equipo azulillo que solo inquietó con las llegadas de Hugo Díaz, el remate de cabeza de Duarte y una falta de Fran Callejón.



Lamela tuvo el premio a su buen partido con un gol, el 0-4, después de un buen pase de Suso, y Youssef En-Nesyri anotó su tercer tanto en un remate cercano después de un buen servicio de Jesús Navas.



Con un contundente 0-5, el Sevilla se clasificó para los octavos de final en un partido muy serio ante un Linares Deportivo que solo existió en la primera media hora y que no puso en tantos apuros a los hispalenses como cuando perdió en este mismo torneo hace dos años por 0-2.

Ficha técnica

0 - Linares Deportivo: Ernesto; Duarte, Squadrone (Cañete, m.72), Lolo González, Alfonso; Aitor Gelardo (Juan Lorente, m.80), Rodri (Fran Callejón, m.65); Alex Sancris, Fermín (Fran García, m.65), Abeledo (Edu Viaña, m.65); y Hugo Díaz.



5 - Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Gudelj, Nianzou, Acuña; Jordán, Rakitic (Fernando, m.72), Óliver Torres; Lamela (Carlos Álvarez, m.77), Suso (Jesús Navas, m.61), En-Nesyri (Nacho Quintana, m.77)



Goles: 0-1, M.37: En-Nesyri. 0-2, M.40: En-Nesyri. 0-3, M.56: Squadrone, en propia meta. 0-4, M.68: Lamela. 0-5, M.73: En-Nesyri.



Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Expulsó en el minuto 18 al técnico sevillista, Jorge Sampaoli, a quien le mostró primero la amarilla y seguidamente la roja por hacerle observaciones al equipo arbitral.



Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio de Linarejos ante unos 8.500 aficionados, entre ellos unos 600 aficionados sevillistas.