Semana de catas de la DO Sierra de Segura en escuelas de hostelería de Andalucía

Por segundo año consecutivo, el Consejo Regulador Denominación de Origen Sierra de Segura tiene una intensa agenda de catas en escuelas de Hostelería emplazadas en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. A través de su responsable de calidad, Jose Antonio Carrasco, se va a dar a conocer las características propias de los aceites de oliva vírgenes extra de esta DO, así como los controles que se realizan para garantizar el buen uso de este marchamo de calidad.

Además, desde la DO Sierra de Segura, en su voluntad de "fomentar la cultura del aceite de calidad, quiere aprovechar estas catas para incidir en la necesaria obligación de la hostelería, de que en sus mesas ofrezca exclusivamente aceites correctamente etiquetados y de un solo uso". En este sentido, se indica que esta normativa no está todo lo bien implantada en el territorio nacional y actualmente sigue habiendo muchos establecimientos hosteleros con aceites anónimos donde no se conoce ni su calidad ni procedencia.

Las escuelas de hostelería que repiten en esta formación oleícola son el IES San Roque de Cádiz, y en la provincia de Málaga, el IES Sierra Blanca de Marbella y la Escuela Jacaranda de Churriana, a las que se suma en este 2019, las Escuelas Aguilar Cano de Estepa (Sevilla) y la Rosaleda de Málaga capital.

Para la DO Sierra de Segura, mejorar el conocimiento en aceites en alumnos de hostelería es una de sus prioridades, pues son el futuro de los fogones profesionales de este país y tienen que ser los mejores prescriptores de que el aceite de oliva virgen extra es la mejor grasa a utilizar. La Denominación de Origen Protegida “Sierra de Segura” es la DO Oleícola más antigua de Andalucia, cumpliendo este año su 40 aniversario