El jienense Sebastián Martos, decimocuarto en la final de 3.000 obstáculos del Mundial de Eugene, dijo no sentirse del todo contento con su rendimiento porque puede "hacerlo mejor" y en su próximo objetivo, el Europeo de Múnich, va a "dar guerra y luchar por todo".



En una final de ritmo lento, Martos, cinco veces campeón de España, empezó la carrera con valentía y lideró la prueba durante el primer kilómetro. A falta de cinco vueltas el etíope Lamecha Girma y el keniano Conseslus Kipruto subieron la intensidad de la carrera, Martos aguantó, pero tras el cambio de ritmo se quedó descolgado y acabó decimocuarto con 8:36.66.



"Estuve muy bien al principio, supe gestionar la carrera hasta el primer 1500 sin hacer muchos cambios, pero en el segundo lo gestioné mal y no estoy del todo contento. Di un par de tirones y eso unido a los empujones de los africanos, que estaban todos muy nerviosos, con muchas idas y venidas y saltos a contrapié, que no es excusa, me desconcentraron, junto con un golpe en un tobillo", dijo Martos, al término de la prueba.



"No estoy del todo contento. Valoro estar en la final porque es trabajo de muchos años pero creo que puedo hacerlo mejor. Queda Martos para estar en una final y demostrar lo que puedo valer", aseguró el jienense, que en menos de un mes afrontará otro reto importante, el Europeo de Múnich.



"Para resarcirme. El objetivo es estar en las dos finales. Estoy contento con la final de Eugene pero no con el puesto. En el Europeo vamos a dar guerra y por qué no luchar por todo", concluyó.