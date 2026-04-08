La sanidad de Jaén, en jaque: la provincia se afianza a la cola de Andalucía en número de médicos

Jaén permanece un año más estancada en los últimos puestos del número de facultativos por habitante respecto al resto de provincias andaluzas. Los datos del Informe sobre Demografía Médica 2025, publicado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), señalan que la provincia dispone de 2.414 facultativos activos para una población de 618.143 habitantes. Esto sitúa la media en 256 habitantes por cada médico, muy por encima de la media autonómica de 213 y en el extremo opuesto a los 191 de Granada, la provincia mejor posicionada.

Desigualdad territorial y presión asistencial

Para el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Jaén, Gerardo Pérez Chica, esta situación "evidencia un estancamiento que plantea importantes retos para la atención sanitaria de su población y un desafío crítico para el sistema de atención sanitaria en nuestra provincia". Según Pérez Chica, "la desigualdad territorial resulta evidente al comparar con otras provincias andaluzas", lo que provoca que la presión asistencial sea considerablemente mayor en Jaén.

Un desafío crítico para el sistema de atención sanitaria en nuestra provincia" Gerardo Pérez Chica Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Jaén

La provincia jiennense vuelve a registrar una de las peores tasas de facultativos por habitante

El presidente del Colegio ha añadido que estos datos reflejan "una brecha estructural que exige medidas urgentes para equilibrar la distribución de profesionales y garantizar una atención sanitaria adecuada en toda la comunidad". Esta mayor carga sobre los profesionales, asegura, "plantea un reto de acceso y calidad en la atención a los pacientes".

La feminización de la profesión

Uno de los datos positivos que arroja el informe es la creciente feminización de la profesión médica en la provincia. En 2025, las mujeres en activo ya representan prácticamente el 50% del total de colegiados. Este escenario contrasta con el de 2011, cuando suponían solo el 36% del total. Esta tendencia avanza en paralelo a la registrada en el ámbito autonómico, donde las mujeres ya superan a los hombres en el ejercicio activo.

El reto del relevo generacional

Entre los desafíos futuros para el sistema sanitario andaluz se encuentra el de afrontar un importante relevo generacional. Se estima que más de 13.500 médicos podrían jubilarse entre 2026 y 2035 en Andalucía. Pérez Chica advierte de que, aunque el número de plazas MIR podría cubrir estas salidas, "lo cierto es que no todos los residentes terminan su formación, lo que reduce la capacidad real de reposición".