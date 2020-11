¿Sabes sentarte bien?

Dicen los expertos que pasamos un tercio de cada día sentados. De hecho buena parte de la jornada laboral transcurre delante de un ordenador. A ello le tenemos que añadir el tiempo sentado en casa comiendo, viendo la televisión o a bordo del coche o el autobús. Así que mantener la atención para intentar mantener una buena postura, ya sea en la oficina, la casa o en una cafetería es en una oficina, en tu casa en una cafetería es muy importante para nuestra salud a largo plazo

Así que no estaría demás tener en cuenta los consejos que nos dan desde varios colegios oficiales de fisioterapeutas de España y que distribuyeron en una práctica guía que podemos encontrar en la web del Ayuntamiento de Sevilla y que distribuyeron poco después de que el coronavirus nos obligara a confinarnos en casa.

OCHO CONSEJOS

.1- Los pies deben estar en contacto con el suelo. A poder ser sin cruzar las piernas (no es muy aconsejable por razones circulatorias) pero si cambias las piernas de posición de una manera regular no debería haber mucho problema al respecto. Sobre todo procura no dejar los pies colgando, ya que esto crea tensiones musculares que pueden provocar dolores más tarde

.2- El ángulo entre rodillas y cadera debe estar ligeramente abierto, es decir, las rodillas deben estar ligeramente por debajo de las caderas (ángulo de 100 grados). Si te suena de algo, existe un músculo llamado Psoas Iliaco que acumula muchísima tensión cuando estamos sentados de una manera prolongada.

.3-Respecto a la silla: la altura debe corresponderse al ángulo entre la rodilla y cadera que he mencionado ahora mismo. La profundidad ideal es Ÿ de la longitud del muslo. De esta manera podemos fácilmente sentarnos hasta el fondo sin ejercer un apoyo detrás de la rodilla (al sistema circulatorio no le gusta nada la presión en el hueco poplíteo). El respaldo de la silla debería ser recto o con una ligerísima inclinación hacia atrás y, a poder ser, que llegue a la altura de los omóplatos

.4- La pelvis debe de estar en contacto con la unión entre el asiento y el respaldo (dicho con otras palabras, siéntate al fondo de la silla) y tus omóplatos deben estar en contacto con el respaldo. Unp equeño truco es acercar el sacro al respaldo, y es llevando los isquiones hacia atrás. Con la mano derecha coges el cachete del glúteo derecho y lo llevas hacia atrás y sueltas. Igual con la mano izquierda y el isquion izquierdo. Ahora tienes la columna preparada para aguantar mejor la postura sentada

.5- Acercar la silla lo máximo posible a la mesa. Para poder mantener la posición es imprescindible poder acercarse lo suficiente a la mesa para poder apoyar los antebrazos fácilmente

.6- Antebrazos y muñecas deben estar cómodamente apoyados en la mesa para evitar tensiones musculares y tendinosas.

7- Mantén la cabeza sobre los hombros. Puede parecer obvio pero TODOS tenemos tendencia a querer acercar la cabeza inconscientemente a la pantalla y eso crea unas tensiones enormes a nivel cervical y además anula los beneficios de la postura que hemos estado preparando hasta ahora.

8- Haz pausas a cada hora aproximadamente. Levántate, camino un poquito, mueve la cabeza y piensa en otra cosa, que para eso estás descansado.

Es muy recomendable que pongas una alarma en el móvil que suene cada hora para recordarte que tu cuerpo necesita un descanso