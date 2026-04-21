Renta 2026: las claves para evitar errores y no pagar de más a Hacienda

La campaña de la Renta 2026 ya está en marcha… y, ojo, porque viene con avisos importantes.

La Campaña de la Renta 2026 ya ha comenzado, y llega con avisos importantes para los contribuyentes. Para evitar errores comunes y no pagar de más, el delegado del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Jaén, Blas Ogayar, repasa las claves de este año, desde la revisión del borrador hasta las deducciones que muchos pasan por alto.

Novedades en deducciones estatales y autonómicas

Según Ogayar, este año hay pocas novedades a nivel estatal, aunque se mantienen las deducciones habituales. Una de ellas es la de los coches eléctricos, pero advierte de que "no todos los coches eléctricos son deducibles, aquellos que sean kilómetros 0 no cuentan". Sin embargo, sí hay cambios relevantes en las deducciones autonómicas, como en Andalucía, que ha añadido nuevas ayudas por gastos de mascota, gimnasio o para personas con enfermedades celíacas.

El borrador, un punto de partida que exige revisión

Uno de los mayores riesgos es fiarse ciegamente del borrador que ofrece Hacienda. Ogayar subraya que es fundamental revisarlo, ya que "el borrador se trata simplemente de la información que tiene la agencia tributaria facilitada por terceros". Esta información puede contener errores, ya que las empresas o los bancos pueden haberse equivocado al comunicar los datos.

Blas Ogayar en los estudios de COPE Jaén

Hacienda sabe lo que cobramos, pero no sabe los gastos que hemos tenido" Blas Ogayar Delegado del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Jaén

El experto insiste en que la información de Hacienda es incompleta. "Hacienda sabe lo que cobramos, pero no sabe los los gastos que hemos tenido", explica Ogayar. Por ello, la información personal de cada contribuyente es la que "debe completar con su declaración de la renta".

En cuanto a los seguros deducibles, para un particular solo desgrava el seguro de vivienda si está asociado a un préstamo hipotecario deducible y el banco lo exigía. Para los autónomos, son deducibles los seguros médicos del titular y de sus beneficiarios menores de 25 años.

Sobre el mito de tener dos pagadores, Ogayar aclara que no implica necesariamente pagar más impuestos. Afecta principalmente a la obligación de presentar la declaración si se superan ciertos límites, pero el resultado final dependerá de las retenciones practicadas por cada empresa.

Cuidado con la IA y consejos para ahorrar

Ogayar también advierte sobre el uso de la inteligencia artificial para realizar la declaración. Considera que es un tema "complicado", porque la IA se basa en información general y no personal. "La inteligencia artificial no quiere decir que todo lo que nos dé la inteligencia artificial sea real", afirma.

La inteligencia artificial es una base de datos general, pero no fiable para hacer la renta"

Finalmente, el gestor administrativo resume tres consejos clave: en primer lugar, comprobar y completar el borrador; en segundo, revisar las deducciones autonómicas de cada comunidad; y, por último, ponerse en manos de un profesional para "ayudar a rebajar su factura fiscal con la agencia tributaria".