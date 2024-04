La Real Sociedad Económica de Amigos del País un dinamizador cultural de Jaén

El 25 de julio de 1786, un grupo de 51 ilustrados jiennenses celebraron la junta fundacional de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Jaén. No es de extrañar el hecho dada la intensa relación entre los munícipes y los miembros de la incipiente institución. Desde esta fecha hasta bien entrado el siglo XX, más del 80% de los Directores y gran parte de los Oficiales fueron Regidores, Alcaldes y miembros del Cabildo Municipal. Así como profesionales laicos como profesores, corregidores, militares, funcionarios, veinticuatros 1 y nobles.



El objetivo no era otro que el de elaborar proyectos para atajar el decadente panorama de la ciudad, mostrando su entusiasmo por "erradicar ociosidad e ignorancia, dos males que no hacían más que envenenar a la sociedad" (Sánchez Lozano, M. J., 2005, pág. 23-25).

La fundación de las Sociedades Económicas de Amigos del País obedecía a una exigencia de la época del rey Carlos III, en un momento en que la reconstrucción nacional, actuando sobre los problemas económicos, requería la presencia de cuerpos especializados que orientas en las resoluciones del Gobierno sobre tales materias.



Por ello se crean las Económicas, que agruparían a las personas más ilustradas del Reino, las cuales difundirían los principios sobre la economía política entre la población con el fin de formar una opinión favorable a las reformas, asesorarían al Gobierno, y de ellas saldrían los equipos aptos para desempeñar las funciones de gobierno y llevar a cabo la regeneración del país.