¿Quieres dejar de recibir llamadas molestas a deshoras?

La Ley General de Telecomunicaciones, que entró en vigor en junio del año pasado, regula estas comunicaciones comerciales y prohibe las llamadas con fines comerciales sin consentimiento previo. A pesar de esta normativa, no se ha logrado poner fin al 'spam publicitario' que causa tantas molestias.

Por eso es muy recomendable se recomienda que los usuarios se suscriban a la Lista Robinson, un servicio gratuito que gestiona la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), opera en el marco del Reglamento Europeo de Protección de Datos y permite evitar la recepción de publicidad, por teléfono, correo postal, email y sms/mms, por parte de empresas a las que no se haya dado el consentimiento.

LISTA ROBINSON

Así, las personas inscritas en Lista Robinson únicamente deben recibir publicidad únicamente por parte de aquellas empresas a las que hayan dado su consentimiento expreso. Las compañías que incumplan esta premisa pueden ser sancionadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ya que están obligadas consultar la Lista Robinson para excluir del envío de publicidad a las personas inscritas.

En los concursos, ofertas o promociones, no debemos prestar el consentimiento para el envío de publicidad Consumo Junta de Andalucía

Consumo ofrece otras recomendaciones para evitar la recepción del 'spam publicitario', como, por ejemplo seleccionar las opciones que impliquen el rechazo del uso de datos personales con fines publicitarios. En los concursos, ofertas o promociones, no debemos prestar el consentimiento para el envío de publicidad, para lo que se debe prestar especial atención a la información que se ofrece, seleccionando aquellos términos que aceptamos y cuáles no.

Archivo Teléfono móvil

cómo apuntarse a la lista

La Lista Robinson es un servicio gratuito en España que permite a las personas evitar recibir publicidad no deseada, tanto por teléfono, correo postal, SMS, correo electrónico, y otros medios. Está gestionada por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y su objetivo es proteger a los consumidores de comunicaciones comerciales no solicitadas.

Registro: Los usuarios se inscriben en la lista indicando los medios de contacto (números de teléfono, correos electrónicos, etc.) en los que no desean recibir publicidad.

Consulta por parte de las empresas: Las empresas están obligadas a consultar la Lista Robinson antes de enviar publicidad a un consumidor. Si una persona está registrada, no deberían enviarle comunicaciones comerciales, a menos que ya tengan su consentimiento expreso (por ejemplo, si eres cliente de esa empresa).

Excepciones: Aunque te registres, podrías seguir recibiendo publicidad de empresas con las que tienes una relación contractual o que te hayan solicitado tu consentimiento previo para enviarte información.

EFE Persona mayor llamando por teléfono móvil

Asismismo, se puede ejercer el derecho de oposición si no se desea que una empresa determinada trate los datos personales con fines publicitarios. Para ello, habrá que indicar claramente a la empresa en la solicitud que no se desea que se traten esos datos con fines comerciales, indicar el canal a través del que se está recibiendo la publicidad, y los datos concretos que no se desea que sean objeto de tratamiento, proporcionando el número de teléfono o correo electrónico.

Si se rechaza que la entidad que nos envía publicidad disponga de los datos personales, podemos ejercer el derecho de supresión, para poder eliminarlos del fichero de la entidad.