¿Qué quieres estudiar en la UJA? Esta es su oferta para el próximo curso

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez, ha presentado la oferta de titulaciones de la institución académica para el curso 2020-2021, que incluye 39 grados y once dobles grados y cuya campaña de comunicación lleva por lema 'Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo'. El rector ha manifestado que "hemos querido destacar ese momento clave para el estudiante, que supone la elección de la carrera, aspecto que cobra aún más importancia en estos momentos convulsos que vivimos, en los que estamos viendo cómo los cambios en las demandas del mercado se producen de una manera vertiginosa y donde la Universidad tiene que dar respuesta a estos cambios, ofreciendo títulos que respondan a las necesidades actuales".

En un comunicado, Gómez ha explicado que para este próximo curso se ofertan un total de 50 títulos, de ellos once dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (cinco títulos); Ciencias (tres títulos); Ciencias de la Salud (cuatro títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, cinco de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación; Ingeniería y Arquitectura (22 títulos).

Oferta de calidad

Asimismo, el rector ha destacado que se trata de una "oferta de calidad, una oferta viva y en constante transformación, que se corresponde con la imagen de nuestra Universidad de Jaén, una universidad moderna y dinámica, que aúna al mismo tiempo cercanía e internacionalización, y que está fuertemente comprometida con la sociedad y con su entorno". Esta oferta, que abarca tanto grados como dobles grados, se mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la "consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y del bilingüismo". Este próximo curso se ofertarán once títulos dobles, denominados también Programa Conjunto de Estudios Oficiales (PCEO); y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con docencia enteramente en inglés (Bachelor's Degree in Business Administration and Management).

Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por las dobles titulaciones internacionales.

Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Respecto a la oferta de plazas de nuevo ingreso, este curso 2020-2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin contar estudiantes de programas de internacionalización), "lo que supone una reducción de un 9 por ciento respecto al curso anterior, que se ha realizado con el objeto de acomodar progresivamente la oferta a la demanda real de los estudios de grado de la Universidad de Jaén", ha dicho Gómez.

El Rector ha apuntado que, "como en todas las campañas, los protagonistas son los estudiantes, egresados y egresadas que forman parte de la 'Generación UJA' integrada por más de 65.000 personas, que han elegido la Universidad de Jaén para formarse y especializarse, así como los futuros estudiantes que se incorporarán a la creciente 'Generación UJA'".

Futuro

Bajo el lema 'Tu futuro empieza: lo construimos contigo', Gómez ha apuntado que "queremos orientar el talento de nuestros estudiantes, ayudarles a construir su futuro, ofreciéndoles un entorno formativo cercano y dinámico para desarrollar sus habilidades, con acceso a una

formación complementaria única, con más de 600 convenios activos para realizar movilidad internacional en universidades de todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402 convenios para la realización de prácticas de empresa". "Esto convierte a la Universidad de Jaén en uno de los mejores destinos para formarse y especializarse", ha subrayado el Rector.

Respecto a las acciones de comunicación que se realizarán en el marco de esta campaña, además de las basadas en soportes tradicionales, se ha destacado el nuevo portal de estudios disponible en la nueva página web de la UJA y en el que se recoge toda la información de interés relacionada con la oferta académica, matrícula y servicios ofrecidos al alumnado.