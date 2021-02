¿De qué hablan las canciones de amor?

Tanto en la vida como en la música, el secreto del éxito está en el amor. Este sentimiento universal destaca como el protagonista absoluto de las canciones más escuchadas de todos los tiempos. Según un estudio realizado por Salvador Climent Roca y Marta Coll-Florit, del Grupo de Investigación en Lingüística Aplicada (GRIAL) de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el amor es el elemento central de 52 de los 71 éxitos musicales que encabezan el ranquin del año recogidos por la revista Billboard desde 1946 hasta 2016.

«La música pop se crea con el objetivo de alcanzar el éxito comercial, y la evocación de sentimientos de amor y desamor ejerce una poderosa atracción hacia todo tipo de público», reflexionan los autores. Su análisis, publicado en acceso abierto en la revista Text & Talk, ahonda en un terreno poco explorado por la academia: la música pop. «Hay muy pocos estudios que se centren en analizar cualitativamente el discurso tras las letras de las canciones de éxito masivo. Analizar esta cuestión nos ayuda a estudiar tendencias sociales a gran escala», explica Climent Roca. El estudio, de hecho, se centra en analizar la letra de las canciones más escuchadas por los estadounidenses a lo largo de siete décadas para ver cómo ha cambiado la concepción del amor durante esta época.

ROMÁNTICO

El estudio señala que las metáforas representan más de un 70 % del lenguaje figurado utilizado para plasmar los sentimientos de amor romántico en la música pop. «Esta observación se corresponde con las predicciones teóricas, que indican que una gran parte de nuestro pensamiento lingüístico es metafórico, ya que este recurso ayuda a expresar conceptos y emociones complejas de una manera efectiva», comenta Coll-Florit. El análisis de las metáforas más utilizadas, pues, también habla de cómo se ha conceptualizado el amor, así como los sentimientos y experiencias asociadas, a lo largo del tiempo.

METÁFORAS PARA HABLAR DE AMOR

Empezando por la aterciopelada «Prisoner of Love», de Perry Como, llegando hasta el éxito viral «Love Yourself», de Justin Bieber, el recorrido por las canciones de amor más populares de cada época también muestra cómo ha ido cambiando la manera de hablar de romanticismo a lo largo de la historia reciente. Según señala el análisis de Climent Roca y Coll-Florit, todas las canciones analizadas utilizan metáforas para hablar de amor. Entre el centenar de figuras conceptuales más utilizadas para hablar de amor, destacan aquellas que se refieren al amor como cercanía, posesión, unidad, contacto físico, cautiverio o como un viaje.

COMIDA. BEBÉS

El 75 % de las canciones más populares sobre amor hablan de amor romántico, mientras que el 25 % restante son de temática erótica. Puesto en perspectiva, el análisis refleja un curioso fenómeno. A partir de los años setenta, la música pop estadounidense se llena de metáforas más sensuales y explícitas para hablar de amor. El análisis muestra que las canciones de temática erótica se concentran entre los años 1977 y 1982, cuando esta temática protagonizó las seis canciones más escuchadas de cada año. Entre 1996 y 2008, se observa otro boom de canciones explícitamente sensuales, con cinco canciones sobre el tema en un periodo de trece años. Asimismo, el análisis temporal indica que catorce de las quince canciones más escuchadas entre 1983 y 2016 hablaban de la angustia del amor.

DE LA CERCANÍA A LA POSESIÓN

Muchas de las canciones analizadas hablan del amor como proximidad física: desde el deseo de que la persona querida esté cerca, hasta el contacto amoroso y la fusión entre amantes. Otras muchas hablan del amor en términos de posesión y cautiverio. Al menos una veintena de las canciones de amor más populares dibujan una «relación de amor desigual», en la que uno de los amantes considera al otro como suyo. En varios casos, además, el amor se muestra como una forma más de subyugación. El 67 % de las canciones analizadas por este estudio, de hecho, muestran una correlación entre las metáforas de proximidad física y las de posesión. Es decir, ambas ideas parecen superponerse.

«Es normal que en las canciones de amor se recurra a las metáforas sobre proximidad física, porque es algo que se desprende de la experiencia natural de las relaciones amorosas. Las metáforas de posesión, en cambio, reflejan un cliché cultural muy arraigado en la cultura popular», valoran Climent Roca y Coll-Florit. Bajo el lema «All you need is love», el estudio invita a mirar más allá de las pegadizas melodías de la música pop y a ahondar en el significado de las letras que, en un momento u otro, todos hemos cantado a todo pulmón.