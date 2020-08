¿Qué consumimos más durante los meses de confinamiento?

Un informe sobre consumo de cercanía durante la pandemia elaborado por la red de supermercados Covirán ha revelado incrementos de hasta un 141,6 por ciento en la venta de aperitivos (snacks) durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 en comparación con el mismo período del año anterior. Este estudio, elaborado por el Departamento de Investigación de esta cooperativa de origen granadino que cuenta con más de 3.000 tiendas tanto en España como en Portugal, recoge también destacadas subidas -por encima del 60 %- en el consumo de refrigerados lácteos (77,9 %), cervezas (67,1 %) y productos de despensa (61,7 %).

Le siguen otros productos de bodega (57,6 %), conservas (40,8 %), leches (38,5 %), aguas (26,5 %), charcutería (25,5 %) y congelados (24,3 %), según el informe comparativo de Covirán, que destaca que en el período analizado los productos regionales crecieron además un 51 %, frente al 39 % del resto de productos de gran consumo.

Aperitivos contra el coronavirus

Fuentes de la cooperativa han indicado que la representatividad de estos datos es "bastante relevante" dado que corresponden a las ventas de la segunda cadena de supermercados por número de tiendas en España. La firma ha detectado de forma clara una tendencia de consumo marcada por la pandemia, en la que el consumidor se ha volcando en comprar más los productos de proximidad, las marcas de su zona. El responsable de Ventas de Covirán, Alfonso Coleto, ha explicado a Efe que hay varios motivos que explican este fenómeno del incremento en el consumo de productos de cercanía durante la pandemia, que en un primer momento fue el confinamiento.

El cierre total del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) derivó en una mayor demanda en el hogar de productos de cercanía que habitualmente se consumían fuera de él, como cervezas, vinos y aperitivos. Los comercios de "ultraproximidad", en los que se enmarca Covirán con una mayor cantidad de productos de la tierra, han respondido a la tendencia del consumidor de evitar grandes superficies por miedo al contagio.

Consumo de productos regionales

También han contribuido a la expansión del producto local los picos de consumo de ciertos productos durante el confinamiento más severo que, en muchas ocasiones, se agotaron como en el caso de harinas, lejías o desinfectantes. Esto propició que emergiesen nuevos proveedores para suplir esa demanda que, en la mayoría de ocasiones, son muy cercanos a los puntos de venta por pura operatividad y lo que supone que hayan surgido nuevas oportunidades para empresas no tan presentes en el circuito habitual. Según Coleto, también se ha producido una mayor concienciación de la población, en un momento en que consumir productos de la tierra supone además un acto de solidaridad y responsabilidad con el entorno y las personas más cercanas como está pasando en otros sectores como el turismo. "En 30 años en el sector no había visto este fenómeno. Ni siquiera en la crisis de 2008 se produjo este incremento del consumo de los productos regionales en nuestros lineales", ha señalado. Para el responsable empresarial, esta tendencia "no será flor de un día" y tiene la sensación de que va a permanecer en el tiempo