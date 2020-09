El puente de Ariza, construido en el siglo XVI, en Jaén se sigue ahogando 20 años después

Sólo en tiempos de sequía aflora a la superficie el magnifico puente. Desde hace más de 20 años las administraciones siguen sin ponerse de acuerdo para salvarlo del deterioro, casi irreversible, que le están causando los largos años en las profanidades de la presa. De manera intermitente el puente emerge en los titulares a cuenta de las declaraciones de intenciones y el anuncio de su recuperación. La última ha sido la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía pide al Gobierno de España que actúe para salvar el Puente de Ariza, “un bien patrimonial del siglo XVI, obra de Andrés de Vandelvira, que presenta un creciente deterioro, y se encuentra en estado crítico, según los expertos”

La Consejería de Cultura realizó una inspección del puente el pasado año. Se elaboró un informe de su estado de conservación. Las conclusiones fueron evidentes: “un importante deterioro”. Así las cosas llegaron a solicitar una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya que se encuentra sujeto al dominio público hidráulico.

Estado crítico

La crítica especializada ha valorado el Puente de Ariza como uno de los más importantes ejemplos de este tipo de construcciones del Renacimiento andaluz. Con casi 100 metros de longitud, es una pieza de gran impacto visual, con cinco ojos de medio punto dispuestos simétricamente en torno a un arco central de 36 metros de luz. Antes de la construcción del embalse, el estado de conservación era estable. Ahora su estado es crítico, siendo objeto de diversas patologías por la inmersión intermitente en el agua, formando parte de la lista roja de la Asociación Hispania Nostra para la Defensa y Promoción del Patrimonio Cultural y Natural. Un deterioro que se observa con mucha claridad en el sello de Úbeda, en versión medieval, que representa a San Miguel y está catalogado como BIC. La fábrica del puente fue diseñada para resistir ante acometidas por crecidas del río, pero no para soportar una inmersión intermi-tente, con periodos de total sumersión alternados con otros de absoluta emer-sión.

El puente se localiza a 15 km al norte de la ciudad de Úbeda salvando el paso del río Guadalimar. Fue construido en el siglo XVI con la finalidad de comunicar la ciudad de Úbeda y La Loma con Castilla, a través del Camino Viejo de Toledo, con una reforma a mediados del siglo XIX. Posteriormente fue utilizado por la carretera A-301 Úbeda-La Carolina y actualmente se encuentra bajo las aguas del embalse del Giribaile.

Joya del Renacimiento andaluz

“Se trata de un Joya del Renacimiento andaluz que está en peligro y que podemos perder si no hacemos nada. Han pasado demasiados años desde que la presa del Giribaile se inauguró y desde entonces existe una constante amenaza sobre este bien patrimonial. No nos podemos permitir que esta situación se prolongue ni un minuto más. Hablamos de nuestra historia, de las señas de identidad de nuestra tierra y también de nuestro desarrollo turístico, que está en peligro si no sabemos conservar nuestro patrimonio”, señalan desde la delegación provincial de Cultura

Propuesta de traslado

La propuesta de retomar el antiguo proyecto de traslado del puente la planteó en sede parlamentario a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, en respuesta a una pregunta en julio de este año. Este proyecto se remontan al año 1998 y que se incluía en las previsiones de la CHG cuando se inauguró el pantano Según del Pozo, los recursos podrían provenir el 1,5 % cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para ello, sería antes necesario que el Ministerio de Cultura declarara el puente como Bien de Interés Cultural, para lo que ya cuenta con toda la documentación necesaria por parte de la Consejería de Cultura.

Desde la Junta se pide la máxima colaboración al gobierno de España para que el puente no termine ahogado definitvamente por las aguas del embalse