La protectora de animales de La Carolina desbordada por los abandonos

El Ayuntamiento de La Carolina y los voluntarios que atienden a la protectora de animales piden “responsabilidad y respeto” hacia su trabajo. Relatan que les llevan animales a sus domicilios particulares a cualquier hora del día “incluso durante las madrugadas” y recuerdan que se trata de un servicio que prestan de manera voluntaria ya que se están viendo desbordados ya que, un año más, durante los meses de verano, los abandonos de animales se incrementan poniendo a la Asociación Protectora de Animales San Juan de la Cruz Hogar de Asís de La Carolina al límite de su capacidades y no solo físicas.

En la actualidad, el colectivo cuida de casi 80 canes, cuando el espacio es para 45. En este sentido insisten en que “la acción en la protectora es de voluntariado por lo que no es posible estar disponible de madrugada y tampoco es posible hacerse cargo de forma inmediata de un animal sin comprobar que cuando entre a la protectora lo haga en las mínimas condiciones de seguridad”.

Es lo que cuenta la presidenta, Teresa Serrano, que junto con el Ayuntamiento, piden máximo respeto hacia los voluntarios. “No nos pueden llegar pidiendo imposibles. Nuestra labor se realiza desde el voluntariado y puedo asegurar que damos lo máximo. Por este motivo, pido, por favor, que si alguien recoge a un perro de la calle que sea responsable y coherente con su decisión. No podemos acoger a perros sin control y sin seguir los protocolos. Además, a veces, necesitamos que el perro este en otro lugar a unos días hasta que reorganizamos la protectora o salen en adopción”

Así las cosas solicitan a los vecinos que antes de recoger un perro se lo piensen bien si es que no se lo van a quedar en su propio hogar. Y es que, según detallan, antes de meter a un nuevo animal en las instalaciones deben seguir ciertos protocolos, como comprobar si es agresivo, etcétera. La organización solidaria es consciente del drama que se produce cada verano, pero, según señala su presidenta, están desbordados y no dan para más. “Hacemos todo lo que está en nuestra mano, pero también hay que ser realista y ver hasta dónde podemos llegar. Se trata de que los animales que lleguen a las instalaciones estén en el mejor estado y no hacinados o en condiciones de inseguridad”, dice.

La protectora dispone de un edificio del Polígono de La Aquisgrana. Además el Ayuntamiento ha colaborado en campañas de sensibilización e incluso aprobó una ordenanza en la que se comprometió a que no se sacrificase a los animales.