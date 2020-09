Un profesor contagiado obliga a retrasar el curso en Baños de La Encina

Ante la alarma y dudas creadas en los últimos días con la apertura del Colegio Nuestro Padre Jesús del Llano, el alcalde de Baños, Antonio de las Heras, explicó decisión. "El fin de semana pasado se me informó que una persona que estuvo en el colegio el día de la apertura dio positivo con posterioridad. Ante esa situación hago consultas sobre la idoneidad de abrir el centro en estas circunstancias y me trasladan que no debe de haber problema porque los protocolos establecidos así lo permiten, a la misma vez tampoco se me asegura con certeza que no vaya a ocurrir nada", indicó el alcalde Antonio de las Heras en una carta enviada a los vecinos..

De las Heras añade en esa carta que "ante esta situación, solicitó que se atrase la apertura del colegio hasta el día 15 de septiembre y de esa forma aseguran que han pasado 14 días desde el día que la persona contagiada acudió al centro y así minimizar los riesgos, aunque el riesgo 0 no existe. En este punto llega el martes, se celebra el Consejo Escolar, expongo la situación y digo que entiendo que no se debería abrir el Centro sin tener la certeza de estar libres de riesgo en la situación actual, defiendo que no pasa nada por abrir 5 días más tarde y que ante el riesgo existente, de qué manera podemos posponer la apertura al próximo martes 15 septiembre. Al no existir otra alternativa por parte de Educación la única opción que me queda para conseguir atrasar el inicio del curso escolar es posponer los trabajos de limpieza en el centro, de esta manera al posponer la limpieza se pospone la apertura del centro, si las instalaciones no están en óptimas condiciones de limpieza e higiene, el centro permanecerá cerrado para las actividades lectivas".

Retrasar el curso

Antonio de las Heras, como alcalde adopta la decisión de suspender los trabajos de limpieza en el colegio para que no empiecen las clases el jueves día 10 de septiembre y reanudarlos para que empiecen el día 15. "No es lo mismo no abrir porque no está limpio que no limpiar para no abrir. Creo que es diferente, y para el martes día 15 estará todo correcto y empezaremos el curso como todos los años. He tomado esta decisión con el solo interés de proteger a nuestros niños y a toda la comunidad escolar, así como al pueblo en general".

El alcalde también entiende que no es tiempo de buscar culpables ante esta situación inesperada, "estamos viviendo un año muy complicado y difícil por culpa del COVID-19 y entre todos, en nuestra comunidad, debemos de ser capaces de ir adaptándonos y decidiendo en cada momento que es lo que más le interesa a los nuestros para preservar la salud de todos",