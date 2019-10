PP presenta para el próximo Pleno una declaración institucional en defensa del aceite y el olivar

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Javier Márquez, ha anunciado la presentación de una propuesta de declaración institucional en defensa del aceite de oliva y de los agricultores, "que han visto cómo el Gobierno de Estados Unidos, ante la pasividad del Gobierno de España, ha establecido unos aranceles al oro líquido por un valor del 25 por ciento". PP espera que el resto de Grupos Municipales apoyen esta propuesta, que "es única y exclusivamente en defensa de los agricultores y de las miles de familias que viven del aceite de oliva".

Además, Márquez ha señalado en un comunicado que "ya este año se espera una cosecha no muy buena, que además viene marcada por un desplome de los precios que no ofrecen la rentabilidad a los agricultores pese al gran esfuerzo y trabajo que realizan para la recolección, suponiendo un grave perjuicio para todos ellos". Márquez ha destacado que "países como Grecia o Italia han realizado una negociación fuerte, bilateral, en tiempo y forma para que los productores de aceite no se vean afectados, mientras que nuestro Gobierno no ha hecho absolutamente nada". Asimismo, Márquez ha señalado que "el Gobierno de España debe ser un aliado para el olivar", algo que, según los populares, "desgraciadamente no estamos palpando".

El portavoz popular ha instado al Gobierno de España "a no dejar pasar ni un solo minuto para irse a EEUU a defender los intereses de los jiennenses a través de una defensa acérrima del aceite de oliva", ya que "hay demasiadas familias que dependen de esto, con una cosecha pendiente de ver qué capacidad va a tener para venderse, entre otros mercados, en EEUU". Márquez ha realizado un llamamiento a todos los miembros de la Corporación Municipal, así como a las diferentes Asociaciones Agrarias, "para que se unan a esta declaración institucional y que el Ayuntamiento de Jaén sea la locomotora que defienda los intereses del aceite de oliva".

Finalmente, ha aseverado que "si realmente se quiere ser la Capital Mundial del Aceite de Oliva, los políticos deben estar al frente de las reivindicaciones del sector y realizar una defensa firme de sus intereses, ya que si a los agricultores les va bien, a nuestra tierra también".