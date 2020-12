El precio en origen del aceite de oliva sube, pero no lo suficiente para cubrir costes

La campaña de aceite de oliva mantiene la tendencia al alza de los precios y un buen ritmo de ventas, pero el sector no debe bajar la guardia frente a la especulación, según el análisis de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-A) En un comunicado ha informado de que hoy los datos de noviembre de recogida de aceite de oliva arrojan un ritmo de salidas elevado, de 138.558 toneladas en el pasado mes, lo que refleja la alta demanda que tiene en los mercados nuestro aceite de oliva.

desde que comenzó esta campaña los precios son más altos que los de las dos anteriores,

La producción en España se prevé que sea media, bastante afectada por la sequía, así que levemente podría superar los 1,5 millones de toneladas, según las estimaciones de esta organización agraria. Por otro lado, la producción en los países productores del arco mediterráneo será menor, y el mercado no comunitario presentará una caída del 22 %, con lo que se estima una producción total mundial que rondará los tres millones de toneladas.

"no puede bajar la guardia frente a la especulación"

En los últimos años, el consumo mundial de aceite de oliva se viene situando en torno a los 3,2 millones de toneladas por campaña, por lo que, según la UPA, si el ritmo de salidas se mantiene como hasta ahora, habrá mercado suficiente para vender toda la producción. El aceite producido en los dos primeros meses de campaña en Andalucía suma 194.182 toneladas y en España de 276.274, mientras que las importaciones de aceite se sitúan este mes en 15.000 toneladas.

Según la UPA, los precios presentan una tendencia al alza en todas las categorías, principalmente el aceite de oliva virgen extra, que se encuentra en torno a los 2,67 euros por kilo de media, y el virgen en 2,01 euros y, aunque desde que comenzó esta campaña los precios son más altos que los de las dos anteriores, la UPA Andalucía resalta que siguen estando por debajo de los costes de producción medios.

A pesar de estas buenas expectativas de la campaña de aceite, esta organización insiste en que el sector oleícola "no puede bajar la guardia frente a la especulación" y ha de estar vigilante "para que cuando las almazaras y cooperativas estén a pleno rendimiento, el mercado no use este argumento para bajar los precios”, ya que en esta campaña todas las estimaciones apuntan a que la oferta será bastante menor que la demanda de aceite de oliva