El PP de Jaén sospecha que el alquiler de Correos esconde la venta del Ayuntamiento

El portavoz popular, Agustín González, cree que el alcalde busca una excusa para convertir el palacio consistorial en un hotel de lujo tras una operación de 6 millones

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha expresado su convencimiento de que el alcalde, Julio Millán, tiene la intención de vender el palacio consistorial. El portavoz popular, Agustín González, vincula la prisa del regidor por arrendar la sede de Correos con un intento de convertir el inmueble municipal en un hotel de lujo, a pesar del mandato en contra del pleno.

Es la única explicación posible" Agustín González Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén

El portavoz califica de absurdas las razones del alcalde para el arrendamiento, especialmente la de revitalizar el centro de la ciudad. "Es una argumentación falaz porque el edificio de Correos y el del Ayuntamiento distan entre sí apenas unos centenares de metros", ha señalado González.

Una excusa para la venta

Agustín González sostiene que si los trabajadores del consistorio y de la Gerencia de Urbanismo son trasladados al edificio de Correos, Julio Millán "creerá tener la excusa perfecta para vender el Ayuntamiento". El portavoz recuerda que, aunque el pleno rechazó esta opción a propuesta del PP, el regidor socialista dejó abierta la puerta a retomar la negociación en el futuro.

Según el PP, tanto el palacio consistorial como la Gerencia de Urbanismo cuentan con espacio suficiente para mantener sus departamentos. "Ambos inmuebles, de gran valor patrimonial, quedarían sin uso por un capricho del alcalde que nos va a costar caro", ha advertido el portavoz.

Inversión de 6 millones en un alquiler

La operación anunciada por Julio Millán implica una inversión de casi 6 millones de euros en la adecuación de la sede de Correos. Para González, esta cifra evidencia el "pésimo estado" de la infraestructura y constituye un despilfarro de fondos municipales, sobre todo porque se trata de un arrendamiento y no de una adquisición.

Sería mucho mejor gastarlos en ellos que en un edificio que ni siquiera es de propiedad municipal" Agustín González Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén

El Partido Popular, que asegura haber solicitado sin éxito información sobre los costes reales de la operación, propone que ese dinero se destine a proyectos demandados por los barrios de la capital. "Sería mucho mejor gastarlos en ellos que en un edificio que ni siquiera es de propiedad municipal", ha concluido González.