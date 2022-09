Portugal-Ucrania y Polonia-España se juegan hoy su pase a la final

Las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala Sub-19 de la UEFA se disputan este jueves en el Olivo Arena de Jaén, con un puesto en juego en la final del sábado.

Portugal-Ucrania, a las 18:00 horas de este jueves, y Polonia-España, a las 21:00, son los emparejamientos de las semifinales de la segunda edición del Campeonato de Europa sub 19, que se celebra desde el día 4 de septiembre en Jaén.



El combinado español defiende el título logrado hace tres años en Riga (Letonia) y esta noche recibió un toque de atención al empatar a dos contra Ucrania en la última jornada de la primera fase, aunque este resultado no le impidió ocupar el liderato por mejor diferencia de goles que su rival.



El conjunto que entrena Albert Canillas, no obstante, parte como indiscutible favorita contra Polonia, que por segunda vez es semifinalista, y llega a esta ronda después de perder con Portugal (4-2) y ganar de forma consecutiva a Italia (4-1) y Francia (3-2).



Szymon Licznerski y Kamil Roll, con 3 goles cada uno, son los máximos exponentes ofensivos de los polacos.



Por su parte, Portugal y Ucrania abrirán las semifinales a las 18:00 horas en un partido que se prevé igualado y en un duelo entre el ucranio Yaroslav Krasnii y el luso Diego Furtado, ambos máximos goleadores con 4 tantos.